關鍵被告邵琇珮回國喊冤 檢搜索偵訊

京華城案延燒，北市前副市長彭振聲被羈押禁見；檢廉單位認為現任都委會執秘邵琇珮為關鍵共犯，疑畏罪潛逃。不過，邵前天已回台，昨傳訊給北市副市長李四川喊冤，表示是依規定請假赴日旅遊。台北地檢署昨天指揮廉政署搜索邵琇珮住所，以貪汙治罪條例之圖利罪被告身分帶回，晚間移送北檢偵訊。

邵琇珮是都委會執行秘書，也是前都發局總工程司，曾參與案情討論。相關人士透露，京華城案二○二○年十月十二號有一場關鍵學者專家諮詢會議，邵琇珮為會議主持人，這場會議後，京華城容積率走向才漸漸往百分之五六○定調，相當關鍵。

對於有現任公務員疑涉京華城案被列被告，台北市長蔣萬安已下令政風查辦。北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧表示，之前曾和邵琇珮聊過，感覺邵壓力非常大，但「不知道她是被逼還是怎樣？只有讓司法檢調釐清」。

前副市長彭振聲遭法院羈押禁見，法院裁定理由中有關檢方提及「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，外界才驚覺檢廉鎖定邵琇珮疑似涉案。

吳順民在押 朱亞虎請回

游淑慧表示，最近她也取得新事證，質疑京華城案容積率從百分之三九二調高至百分之五六○這一段可能也有問題，當年前監委劉德勳的調查報告中，有名關鍵人物就是議員應曉薇助理吳順民，吳在都發局副總工程司卸任後到威京集團任職，「這是不是太意外的巧合」？

游淑慧說，吳順民為應曉薇特助，卻領威京集團薪資，多年前吳從都發副總工程司職位退休，可能擔任過邵琇珮的長官，目前不清楚兩人關係如何？

除了吳順民及邵琇珮，外界也點名檢廉單位日前傳喚後請回的威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎。知情人士透露，朱亞虎是北市兵役局前局長、受前市長郝龍斌重用，但除京華城案，還有當年郝任內的雙子星案，原本得標的太極雙星遭質疑「空殼」，由威京集團所屬的中華工程第二順位遞補，中工卻質疑市府有不合理要求而頻槓郝市府，後來朱亞虎轉到威京集團服務，之後兩人就沒有往來。

外界關注朱亞虎是否在京華城案扮演牽線角色？但游淑慧說，相關會議記錄都沒看見朱的名字，「不曉得朱亞虎扮演什麼角色」。