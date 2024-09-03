柯文哲無保請回 檢將抗告

檢廉偵辦京華城容積獎勵涉貪案，傳喚北市前市長、民眾黨主席柯文哲與前副市長彭振聲到案，依違背職務收賄及圖利罪嫌聲押兩人，台北地方法院昨凌晨裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回；台北地檢署最快今天對柯文哲請回案提起抗告。

法院裁定指出，根據監察院糾正文，百分之廿容積獎勵不符都市計畫法及都市更新建築容積獎勵辦法，有違法疑慮，且不符公益性和對價性。但柯文哲並非都委會與會人員，無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，且柯文哲主張「信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議」及具相關專業的彭振聲意見並非無據，而檢察官所提事證尚有合理解釋空間，「犯罪嫌疑重大」的指控不足，無保請回。

上層關鍵角色 彭振聲裁押

至於彭振聲，其擔任市府京華城案專案管理人，多次主持都委會或預設立場、違反議事規則、無視委員反對意見、指定支持補償京華城委員及較無經驗委員擔任專案小組召集人，圖得利益及賄賂金額龐大，考量他是案件中上層關鍵角色，應詳知京華城案犯罪事實，且與台北市議員應曉薇等共犯有互相配合不實陳述的動機和可能，裁定羈押禁見。

昨天凌晨三時許，柯文哲獲無保請回後，民眾黨支持者「小草」在北檢外激動高喊「柯文哲、柯文哲」持續數分鐘，與稍早得知彭振聲羈押訊息時鴉雀無聲的憂心表情，有天壤之別。

柯文哲隨即在北檢外發表約三分鐘談話，他說，檢察官用搜索時查扣的手機跟電腦硬碟，拿裡面資料編故事，「這兩天可說是極盡壓迫跟凌虐」，他無法理解清晨搜索台灣主要在野黨主席住處和中央黨部的目的，有問題大可傳訊。

柯：840％容積率三、四月才知

「作為市長，不該過問單一個案；目前所有證據都沒有顯示我去干預這個案子。」柯文哲說，他在羈押庭最後答辯階段告訴法官，京華城百分之八四○容積率是直到今年三、四月媒體報導才知悉；他認為檢察官態度相當明確，而他也要法官不要為難，「這次真正辛苦的是法官，他扛住了最後的壓力」。

北檢指揮廉政署偵辦京華城容積獎勵弊案數月，上周一將應曉薇緊急拘提到案，第二天約談威京集團主席沈慶京等人，並聲押沈慶京、應曉薇及其助理吳順民獲准。上周五一早再兵分七路搜索柯文哲、彭振聲住居處，傳喚後聲押。

柯文哲上周六凌晨移送北檢偵訊後，不滿檢方車輪戰，以程序不正義為由拒絕夜間偵訊，並欲逕自離開，遭檢察官當庭逮捕。柯聲請提審被駁回，程序來往耗費九小時，直到當天下午三時解還地檢署，進入偵查程序，訊後聲押。

周日上午八時許，法院召開限制閱卷庭，歷閱卷、律見時間，法院在前晚八時召開羈押庭，法官訊問三小時結束，並於昨凌晨三時裁定柯無保請回。柯被檢廉傳喚到案後，耗費三天三夜、近七十小時後暫獲自由。