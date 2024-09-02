柯文哲稱不清楚容積率 林亮君：完全不知情之術真好用

京華城案，前台北市長柯文哲無保請回，並稱不清楚京華城容積率案。藍綠台北市議員今天紛紛表示，柯一離開法院就開始說謊，並指柯最遲在3年前被質詢時就知此事。

台北地檢署偵辦京華城案，8月30日展開搜索、約談行動。檢察官認定柯文哲、北市前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

對此，民進黨市議員林亮君今天在社群平台Threads（脆）上發文表示，柯文哲一出來就又亂講話了，「我完全不知情之術真好用」。

她指出，柯文哲今天凌晨步出北檢後表示「市長不應過問單一個案，所以容積率840%他完全不知道，是今年3、4月間媒體開始鬧這個事情以後，他才第一次知道說這個案子的容積率是840%」。

林亮君認為，在柯文哲第二任市長任內，許多議員都有在議事廳質詢柯為何獨厚京華城840%容積率一事，但他現在說今年3、4月才知道，臉皮真厚。

同黨籍市議員何孟樺也在臉書發文指出，「沒想到，柯文哲一離開法院，就開始說謊了」，其實社民黨市議員苗博雅早在2021年11月的市政總質詢就質詢過京華城的容積獎勵有問題，但無論是柯市府或蔣市府，議員質詢事項都是府級列管，柯文哲最遲在3年前被質詢時就知此事。

何孟樺提到，民進黨市議員許淑華在2023年11月也曾質詢過台北市長蔣萬安此題，且議會也有民眾黨議員，柯文哲怎麼可能不知情；民進黨市議員簡舒培今年1月也曾質疑過，監察院的糾正文也是在1月發出，柯文哲絕無可能到今年3、4月才知道京華城有840%容積率。

柯文哲曾說過「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，何孟樺認為，如今其副手彭振聲涉貪卻推得一乾二淨，柯文哲過去就曾介入過相關專業會議，並非全然信任專業機關的判斷。

何孟樺指出，容積率關係各項市政建設，市長室會議更多次討論過容積獎勵、容積代金，甚至包括京華城在內的個案容積問題。身為市長不可能不對都市計畫、容積率等相關議題有基本了解。

她質疑，柯文哲在支持者面前說謊，那真的有在法官面前說實話嗎。

民進黨市議員趙怡翔也發文表示，柯文哲的「無知」辯護，就要先看清圖利罪的構成要件。並指貪污治罪條例第6條相關規定和刑法131條，兩者對於「明知違背法令」的條文相當明確，柯文哲要知道自己贈送給京華城案的容積沒有法律依據，這才會涉及圖利罪的構成。

趙怡翔指出，柯文哲的問題是，當年從交辦到公展，關鍵性的文件都是由他自己親簽，甚至還要求市府單位積極辦理，到底要如何脫罪。所以說，「無知」辯護是柯文哲剩下的唯一手段。預言柯文哲接下來在法院會上演的劇本就是一問三不知。

但柯文哲無保請回不代表無罪，趙怡翔認為，這是法院不認為柯文哲有串滅證據之虞，但柯文哲的「無知」辯護實在難以被採納。

國民黨市議員鍾小平也在媒體框表示，京華城案相關人等威京集團主席沈慶京、議員應曉薇和彭振聲都收押了，難道柯文哲不用負責嗎，且京華城案進入都委會審查是柯文哲所決行，認為柯不用高興太早，議員們會為市民守住民脂民膏，且會戮力揭發柯市府相關不法案件。