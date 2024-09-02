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柯文哲稱「今年才知道京華城容積率」 網用1句打臉：以前自己嗆過

聯合新聞網／ 綜合報導
台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲（右）遭聲押，後台北地方法院裁定無保請回，他在民眾黨立委黃國昌（左）護送下離開。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲（右）遭聲押，後台北地方法院裁定無保請回，他在民眾黨立委黃國昌（左）護送下離開。記者余承翰／攝影

民眾黨主席柯文哲日前涉及京華城容積率弊案遭聲押。北院今（2）日以「4理由」裁定無保請回，但柯文哲表示「我不了解840%容積率」，指出到台北市長卸任以後，才知道這項消息，不過消息一出，被網友用過去的柯文哲言論打臉，柯曾說過「貪污來自縱容，底下若有貪污，長官不太可能不知道」。

柯文哲今日在北檢對支持者指出「840%容積率是今年3、4月媒體報導才知道，給了這麼高的容積率」，但2021年11月北市議員苗博雅就曾在市政總質詢中，質詢京華城的容積率相關問題。

針對柯文哲的回覆，有PTT網友翻出過往他的言論「貪污來自縱容，底下若有貪污，長官不太可能不知道」，批評黨內帳務不清等於「識人不明」，底下有人貪污等於「我不知道這件事」，原PO直言「自己以前身為一個城市的最高首長，出事了竟然用什麼都不知道回應，那就自證了自己只是一枚橡皮圖章，別忘了還有一個新竹市長7年定讞，所以現在開始洗阿北是草包沒毛病了吧？」

文章曝光後，網友回應「他忘記自己做過了」、「阿北務實」、「不太可能不知道，阿北失智了喔？」、「帳務出事推給會計師，貪污推給副市長，自己什麼都不知情，真是笑死」、「他的策略就是一定說不知道，柯被自己當年噴的話回力鏢打到」。

不過也有網友緩頰，指出「綠粉好可悲，一個2800萬交保的貪貪燦不去噴，跑來噴一個無保請回的」、「這有什麼好洗，頂多自打嘴巴，但是檢調兵分四五十路搜索無果，不就證明柯的清廉是被認證的」。

京華城案 柯文哲

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