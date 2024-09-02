柯文哲稱3月才知京華城840%容積率 簡舒培：睜眼說瞎話

京華城案，台北地院裁定前台北市長柯文哲無保請回後，他指出，不知容積率840%，是今年3、4月間才第一次知道。藍綠北市議員今天說，柯文哲公然說謊，質疑是誰交辦3場便當會。

台北地檢署偵辦京華城案，檢方認定柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

柯文哲無保請回後，他在北檢門口發表談話，提及市長不應過問單一個案，所以京華城容積率840%他完全不知道，是今年3、4月間媒體開始鬧這個事情以後，他才第一次知道這個案子的容積率是840%。目前所有的證據，沒辦法證明他干預過。

民進黨市議員簡舒培今天在臉書（Facebook）發文表示，「柯文哲無保請回不代表無罪」，當市長8年什麼都說「不知道」是公然說謊，且柯文哲在此案還是被告身分。

簡舒培指出，柯文哲在市長任內接受京華城陳情，轉交陳情書給都發局，讓京華城準用都更容積獎勵也是柯文哲親簽決行，最後送給京華城840%創歷史容積率，整個審查過程涉違法違規，整個台北市政府幾乎是為京華城開的，要什麼就給什麼。

她表示，柯文哲還大剌剌地跑到頂級豪宅陶朱隱園與威京集團主席沈慶京高歌飲宴，這不是最醜陋且不堪聞問的政商關係嗎。

簡舒培認為，柯文哲如今一副無賴樣，他稱京華城案審理過程，他沒有專業、他「不知道」，但柯文哲曾說「下屬收賄，長官不會不知道」。

她提到，柯文哲說今年3、4月才知道京華城容積率高達840%，這完全就是睜眼說瞎話及說謊，因為京華城容積率爭議從2017年起就有議員多次質詢他，且彭振聲也說過2020年3月京華城陳情時，柯文哲曾一起了解京華城要12萬平方公尺樓地板的情形。

簡舒培指出，柯文哲在2022年11月親簽決行京華城都市計劃變更案公展公文，讓京華城案非都更區域準用都更條例可以得到20%容積獎勵；在京華城容積率核准後，柯文哲2022年10月還應沈慶京邀請參加京華園區動土典禮，在在都顯示柯文哲對京華城容積率一直有所掌握。

她認為，現在面對司法究責，柯文哲把所有的責任推給下屬，最無恥的長官。

國民黨台北市議員游淑慧也在臉書發文指出，重點在京華城案上，並質疑京華城案沒問題嗎，若有則是誰接受京華城陳情，是誰交辦及要求都發局、彭振聲積極盡速協助；結果京華城案有事、威京集團主席沈慶京有事、國民黨台北市議員應曉薇有事、彭振聲也有事，但交辦3場便當會的柯文哲沒問題。

游淑慧認為，就像黑幫電影情節，老大只因為動口沒動手，所以沒事；抑或可能是，柯文哲當時只是笨笨地交辦、指示、協助，畢竟台北市長笨及無能也沒犯罪。

她指出，她近日有提到一名關鍵證人還沒回國，指的就是台北市都委會執秘邵琇珮，她也是前都發局總工程司，台北市議會京華城專案調查小組自5月起閱卷後，她就發現邵琇珮的角色特別，並於訪談後便直接私下通報台北市政府預警此人。

游淑慧表示，8月26日專案小組會議邀請彭振聲約談時，也特別要求邵琇珮必需要來交叉對證，結果才發現邵琇珮自8月19至8月30日請休假，沒想到法院裁定書就提到邵琇珮疑畏罪潛逃。

她指出，這次檢察官收押的人還有應曉薇的助理吳順民，檢廉研判吳順民可能扮演資金「信差」角色，因而懷疑京華城案不只北市府高層，還有其他中基層官員涉配合運作，且經查吳順民也是都發局前副總工程司退休人員與邵琇珮是老同事，同時也是京華城容積率392%到560%的關鍵角色。

游淑慧表示，她已準備好告發狀，會轉交給北檢，希望能併案調查392%到560%容積率的轉變過程，希望追回的是屬於台北市的公共利益。