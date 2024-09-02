快訊

天降大喜！9月「3生肖」財帛閃耀不停 龍翻身大吉、第一名聚財聚福

京華城分工明朗化！彭振聲、應曉薇、沈慶京 法院認證「上層」關鍵角色

張國煒被揪弱點「英文唸不順」 本人親回：我就是台灣死孩仔

與柯文哲賭沒被押要高空彈跳 王世堅：等抗告結論

中央社／ 台北2日電

針對柯文哲是否被羈押，民進黨立委王世堅曾說建議與台灣民眾黨主席柯文哲對賭高空彈跳。柯文哲無保請回後，網友關注王世堅何時要跳。王世堅今天說，他的信用很好，等抗告有結論，再來做該有的行動，請大家稍安勿躁。

柯文哲近日陷政治獻金、京華城案等風波，王世堅日前表示，若柯文哲被羈押，他會帶便當去探望，但遭柯文哲反嗆若沒被羈押，「你要不要吞曲棍球？」王世堅則回應，他不會落井下石，但建議可以賭高空彈跳。

然而，台北地檢署偵辦京華城案，雖認定前台北市長柯文哲、副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見，但台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

此消息一出，網友詢問王世堅何時要跳高空彈跳，王世堅今天在立法院受訪指出，「我們尊重司法」，不過這幾天檢方就要提出抗告，且法院裁定的理由，有許多是社會各界與檢方認為很容易補足說明與證據的，他個人相信法院的判決，但是稍安勿躁。

王世堅舉前桃園市長鄭文燦的案子為例，稱鄭文燦是「三進三出」，至於他跟柯文哲所賭的高空彈跳，這非常容易、很簡單，而且「我信用非常好」，相信各界對於他去高空彈跳是很有信心的。

王世堅說，現在立法院新會期剛開始，而且檢方要提出抗告，等抗告有結論後，他再來做該有的行動，這樣比較妥當。

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

京華城案柯文哲無保請回 藍質疑檢廉押人取供

柯文哲稱3、4月才知京華城高容積案 游淑慧諷：採認笨策略

京華城案柯文哲無保請回 北檢擬理由將速提抗告

柯文哲稱今年才知京華城840容積率 她舉質詢證據：他說謊

相關新聞

京華城分工明朗化！彭振聲、應曉薇、沈慶京 法院認證：上層關鍵角色

京華城容積率案持續延燒，隨檢方搜索約談並聲押的進度，及法院裁准羈押的理由，案件中關鍵角色分工逐漸明朗，包括台北市議員應曉...

【重磅快評】840％不知情 柯文哲複製李文宗模式

民眾黨主席柯文哲今晨無保請回，對於京華城超高容積率，柯辯稱，「我完全沒有過問，因為市長不應該過問單一個案，後來容積率84...

京華城案一度被懷疑畏罪潛逃的執行秘書邵琇珮 檢方今約談到案

台北市都委會執秘邵琇珮遭台北地方法院指為京華城案共犯，且疑似畏罪潛逃。台北市都委會主委李四川今天表示，邵琇珮日前依規定請...

柯文哲夫妻在黃珊珊家休息夠了 阿北回自己家了

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院今天裁定台北市前市長柯文哲保請回、前副市長彭振聲羈押禁見，柯文哲夫妻直奔民眾黨立委黃...

因柯文哲案被約談的朱亞虎好神秘 相關會議記錄都沒有出現過

台北地檢署偵辦京華城弊案，同時釐清台北市前市長柯文哲購買商辦的經過，與威京集團間有無不當資金往來，前天曾密訊北市兵役局前...

陳時中酸柯文哲反差大 媒體人嗆：若非綠執政 現在在北檢的就是你

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，檢方前天依貪汙違背職務收賄與圖利罪，聲押禁見民眾黨主席柯文哲。對此，曾參選台北市長的陳時中表示，十年前很多人投票給柯文哲，抱持高度期待，誰知道十年後反差有夠大。媒體人朱凱翔聞訊則批評陳時中「有什麼資格說話？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。