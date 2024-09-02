與柯文哲賭沒被押要高空彈跳 王世堅：等抗告結論

針對柯文哲是否被羈押，民進黨立委王世堅曾說建議與台灣民眾黨主席柯文哲對賭高空彈跳。柯文哲無保請回後，網友關注王世堅何時要跳。王世堅今天說，他的信用很好，等抗告有結論，再來做該有的行動，請大家稍安勿躁。

柯文哲近日陷政治獻金、京華城案等風波，王世堅日前表示，若柯文哲被羈押，他會帶便當去探望，但遭柯文哲反嗆若沒被羈押，「你要不要吞曲棍球？」王世堅則回應，他不會落井下石，但建議可以賭高空彈跳。

然而，台北地檢署偵辦京華城案，雖認定前台北市長柯文哲、副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見，但台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

此消息一出，網友詢問王世堅何時要跳高空彈跳，王世堅今天在立法院受訪指出，「我們尊重司法」，不過這幾天檢方就要提出抗告，且法院裁定的理由，有許多是社會各界與檢方認為很容易補足說明與證據的，他個人相信法院的判決，但是稍安勿躁。

王世堅舉前桃園市長鄭文燦的案子為例，稱鄭文燦是「三進三出」，至於他跟柯文哲所賭的高空彈跳，這非常容易、很簡單，而且「我信用非常好」，相信各界對於他去高空彈跳是很有信心的。

王世堅說，現在立法院新會期剛開始，而且檢方要提出抗告，等抗告有結論後，他再來做該有的行動，這樣比較妥當。