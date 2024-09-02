京華城案柯文哲無保請回 藍質疑檢廉押人取供

北檢偵辦京華城案，台北地院認為，檢察官舉證無法認定前台北市長柯文哲犯罪嫌疑重大，今天凌晨裁定無保請回。國民黨團書記長林思銘今天表示，柯文哲最後無保請回，不免懷疑檢察官是想押人取供。呼籲檢廉應不受任何政治干預擾亂，要超然獨立辦案。

台北地檢署偵辦京華城案，8月30日展開搜索、約談行動。檢察官認定柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院認為，檢察官舉證無法認定柯文哲犯罪嫌疑重大，今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。北檢將提抗告。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天在立法院受訪表示，檢廉日前大動作搜索柯文哲住家等地，最後柯文哲無保請回，國民黨團呼籲檢方要嚴守程序正義，柯文哲遭搜索過程中，很多程序正義被忽略，對柯文哲人身保障不足，對人權保障是有疑問的。

林思銘指出，柯文哲最後無保請回，顯然檢方在搜索過程沒有獲得強烈的證據證明柯文哲犯罪嫌疑重大，所以法官裁定犯罪嫌疑不足，不免懷疑檢察官是想押人取供。檢方沒有強烈證據證明被告嫌疑重大還去聲押，最後被法官打臉，呼籲檢調應不受任何政治干預擾亂，要超然獨立辦案。

國民黨立委洪孟楷今天前往立法院報到後受訪表示，柯文哲被無保請回，檢方後續要提抗告，應向社會大眾交代清楚，有什麼樣的事證，非抗告不可。對於案件還是交由司法公正公平調查，任何司法案件，國民黨的態度都一樣，希望司法能夠勿枉勿縱，絕不能冤枉好人，或用不法手段偵查。

國民黨立委王鴻薇受訪表示，柯文哲無保請回，當然大家就會去檢討檢方到底掌握什麼樣的證據，無保請回就是法官沒有採信檢方的證據。這件事情在台灣社會及政壇上，投下震撼彈，造成這麼大的紛擾下，這次檢方的表現，某種程度也讓大家檢討司法是否讓人民信賴。

王鴻薇指出，這兩天民眾黨都召開記者會，是否有濫權搜索，是否沒有保障柯文哲的基本權益，以及違反偵查不公開原則，立法院新會期應該針對這些司法偵查程序，能否保障人民權益進行討論，是否要修法或檢討咎責。

對於藍白是否繼續合作，王鴻薇表示，因為國民黨在立法院是脆弱多數，立法院新會期是預算會期，又有很多人事案要處理，國民黨在立法院尋求與民眾黨的合作是毋庸置疑的。