綠：不樂見民眾黨操弄民粹 政治施壓司法案件

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭台北地檢署聲請羈押，台北地方法院裁定無保請回。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，黨團立場是不攻擊、不預設立場、不政治干預、不操弄民粹，也不樂見民眾黨鼓動民粹，政治施壓司法辦案。

立法院新會期今天報到，民進黨團上午舉行輿情回應記者會，對於柯文哲涉案被無保請回等議題做上述表示。

吳思瑤說，案件偵辦才剛開始，有沒有羈押跟最終被判定有罪無罪，這都還有很漫長的距離，不需要因一時的偵辦進度就斷下結論，或妄下斷語。

吳思瑤表示，前任台北市長涉及市政重大弊端，大家都會關心，民進黨團立場非常清楚，可以關心，但不介入，可以評論，但絕對不會去攻擊，不預設立場，不政治干預，也不操弄民粹。

吳思瑤指出，對於社會關切也攸關公共利益的重大市政弊端，尊重檢調調查，不希望民眾黨不斷鼓弄民粹，不斷對於司法辦案進行政治施壓，這是非常不敬司法，也是非常負面的操作手法，應讓司法歸司法，讓政治歸政治。

吳思瑤表示，此案審理，「不是柯粉跟柯黑的對決」，對於司法案件，民眾黨人應當好好去尊重司法獨立公正審判，不樂見偵查不公開到了民眾黨立委黃國昌手裡「完全是雙標」，而對於司法干預，黃國昌的正義也永遠在轉彎，更可議的，是民粹操弄司法個案。

吳思瑤表示，現在是台灣社會建立對司法制度信任的關鍵時機，而不是讓少數政黨為了一黨之私，或為了護航、包庇自我可能涉入不法事件，進行很多質疑司法，鬥臭司法，懷疑司法的作為。

對於有學者評論民眾黨將可能邊緣化的看法，吳思瑤說，觀察一個政黨長期的發展、走向，應當回到政黨有沒有政策、理念。民眾黨建立在刻意塑造的個人形象，包括「新政治、透明公開、清廉、正直」，現在被踢爆完全是反方向、自我打臉。

吳思瑤表示，任何政黨都應該要有政策及理念內涵，這是民眾黨欠缺的，導致一下要藍白合，一下要走自己的路，一下跟中國走得很近，說要支持世代正義，很多主張卻靠向資本，缺乏中心思想及核心理念。如果這個方向跟作為再不改正，才是民眾黨未來持續泡沫化及崩解的重要因素。

此外，民眾黨立委陳昭姿昨天自爆，民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署訊問期間，她曾傳簡訊給總統賴清德。陳昭姿今天說，她不是要網開一面，不是特權，而是要求公平與人道。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤反問，「是關心，或者想要關說？」賴總統絕對不會介入司法個案。