京華城案邵琇珮被指共犯 蔣萬安：政風掌握全力配合

京華城案延燒進現任北市府，都委會執秘邵琇珮遭指為共犯，市長蔣萬安表示，政風已掌握情況；對於前朝柯文哲稱「不知容積率」，蔣萬安重申北市全力配合偵辦。

台北市都委會執秘邵琇珮遭台北地方法院指為京華城案共犯，且疑似畏罪潛逃。台北市都委會主委李四川今天表示，邵琇珮日前依規定請假，已經回到台灣，並向他強調沒有畏罪潛逃。

蔣萬安今天出席台北法國實驗教育機構（LIFT）開幕儀式，接受媒體聯訪時被問及此事。蔣萬安說邵琇珮依規定請假至9月1日，政風已經主動聯繫並掌握情況；媒體追問是否已找到人，蔣萬安說此案已進入司法調查，交由檢調機關說明，北市一定依照相關規定辦理。

媒體追問，前市長柯文哲稱「容積率840%完全不知道」，但社會民主黨議員苗博雅早在之前就針對此事質詢過柯文哲，問蔣萬安是否認為柯文哲說法怪異。

蔣萬安重申，此案已進入司法階段，北市就尊重、不希望干預偵辦，全力配合。

而柯文哲任內除京華城案遭查辦，第一果菜市場改建也涉爭議，減項發包涉嫌圖利威京集團子公司中華工程新台幣50億。媒體詢問，議會針對此案有附帶決議，要求評估不續蓋的可行性。

蔣萬安，議會確實希望市府做出6樓以上批發市場設施有不續建的可行性評估，產業局請專業人士各項評估後的報告已回覆議會，目前建議續建，如果有不法之處一定依法究辦。

另外，柯文哲支持者昨天聚集在北檢外集結、喊口號，外界質疑北市府未驅離是刻意放水。

蔣萬安回應，警察局有回報，是為了避免激烈衝突才柔性勸導；媒體追問如果柯文哲再被檢方傳喚、支持者再度集結，市府會不會驅離，蔣萬安表示安全為重、避免影響辦案。