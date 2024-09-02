京華城案柯文哲無保請回 北檢擬理由將速提抗告

台北地檢署偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，台北地院今天凌晨裁定無保請回。台北地檢署指出，檢察官目前針對法院裁定研擬抗告理由，將儘速提出抗告。

北檢8月30日發動搜索、約談，檢察官認定柯文哲、北市前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

柯文哲涉案部分，北院指出，本案爭點在於民國110年9月9日都委會第783次會議決議中，外加20%的容積獎勵，使總容積率由560%提高至672%，以及基於決議所生的北市府公告核定都市計畫外加20%容積獎勵、北市都發局核發建照，客觀上是否合法，以及柯文哲主觀上是否明知違法而仍為指示。

北院認為，柯文哲並非都委會與會人員，無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則柯文哲主張信賴形式上具專業性且為多數決的都委會決議，以及具相關專業的彭振聲意見，並非沒有根據。

北院表示，依目前卷證資料及檢察官所提事證，尚未達「有犯罪之高度可能性」的程度，難以認定柯文哲就彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為，已有所知悉或指示，也難以認定柯文哲主觀上明知20%的容積獎勵屬違法。

北院審酌一切情狀，認為檢察官就羈押要件的「犯罪嫌疑重大」的部分，釋明尚有不足，因此裁定柯文哲無保請回。可抗告。