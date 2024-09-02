邵琇珮是京華城案關鍵共犯又潛逃？ 法院這樣解釋彭振聲的羈押理由

京華城容積率案延燒，台北市前副市長彭振聲今凌晨被法院裁定羈押禁見，而裁定理由提及現任都市計畫委員會執行秘書邵琇珮為共犯，且「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，讓邵琇珮透過李四川喊冤；台北地方法院今指出，裁定理由並沒有指邵琇珮確實潛逃，只是依檢方提出聲押資料中，採用的串證理由之一。

北院指出，裁定理由提及「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，是依檢方提出的聲押資料採用的串證理由之一，且用語為「顯可疑」，並沒有指邵琇珮確實有潛逃，強調後續偵查作為仍依台北地檢署偵辦進度為準。

法院認為，彭振聲涉犯貪汙治罪條例對於主管或監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，且彭振聲與應曉薇、沈慶京等人間，犯意聯絡、行為分擔為何等仍事實未明，有待檢察官釐清。

另外，彭振聲辯稱是依都委會通過的決議去做，「都是依法行政」，但彭振聲彼時為都委會的會議主席、本案的PM專案管理人，在都委會多次會議，或預設立場，或違反議事規則，或無視委員的反對意見，或指定支持補償京華城的委員，以及較無經驗的委員擔任專案小組的召集人。

法院認定彭振聲當時是本案上層、關鍵角色，對犯罪事實應詳知，且共犯應曉薇、沈慶京均否認犯行，邵琇珮則顯可疑畏罪潛逃中，認定彭振聲與共犯已有互相配合為不實陳述的動機及可能。

法院指出，彭振聲所涉罪名重大，所圖得利益及賄賂金額均極為龐大，且有串證之虞，又本案蒐證不易，涉案人數不少，或位居要職、有相當財力、影響力，認定案情晦暗的危險性仍高，考量後裁定羈押禁見。