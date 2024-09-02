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柯文哲無保請回 林志潔：羈押與否、是否有罪2件事

中央社／ 新竹市2日電

台北地檢署偵辦京華城案聲押前台北市長柯文哲，北院今天凌晨裁定無保請回。對此，國立陽明交通大學特聘教授林志潔表示，羈押與否，與是否有罪是2件事。

台北地檢署偵辦京華城案，8月30日展開搜索、約談行動。檢察官認定柯文哲、北市前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

林志潔今天在臉書Facebook發文表示，羈押是非常嚴重的強制處分，被告還沒有被判有罪確定，就必須被拘束人身自由，對人權影響甚大，司法會非常審慎。

林志潔指出，北院無保請回的原因，是認為就目前證據，檢方尚未堅強舉證柯文哲涉京華城案嫌疑重大。這釋放了2個訊息，一是羈押審理庭法官依照現存證據，認為檢方無法證明主導案件為柯文哲；二為羈押審理庭法官依現存證據，不認為柯文哲有逃亡之虞。

林志潔指出，羈押與否，與是否有罪是2件事。以遭停職的新竹市長高虹安立委期間涉貪案為例，當初是新台幣60萬元具保請回，但隨著審理，最後一審判決有罪。此外，也曾看過多個雖進行羈押，但最後無罪的案例。

林志潔說，相信檢方會對法院的決定提起抗告，目前整個司法程序還在非常初步階段，連起訴都沒有，後面尚有很長過程。

司法是檢方和辯方的拉鋸及對抗，林志潔說，檢方如要將被告定罪，就要更加油，而被告也需尊重司法，動輒聚眾騷擾司法，實非正確示範。

林志潔表示，柯文哲身上有多個案件和疑義，攸關政治人物誠信與操守，台灣民眾黨多名首長涉入貪腐，政黨危機正要開始，也足供所有政黨警惕。

林志潔去年獲民進黨徵召參選新竹市立委，目前是民進黨籍。

京華城案 柯文哲

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