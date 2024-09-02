京華城案邵琇珮遭北院指疑潛逃 李四川：已回台

台北市都委會執秘邵琇珮遭台北地方法院指為京華城案共犯，且疑似畏罪潛逃。台北市都委會主委李四川今天表示，邵琇珮日前依規定請假，已經回到台灣，並向他強調沒有畏罪潛逃。

台北地檢署偵辦京華城案，聲押禁見前台北市副市長彭振聲。北院今天凌晨表示，彭振聲犯嫌重大，有勾串之虞，且此案共犯邵琇珮疑似畏罪潛逃中，據此認為彭振聲與此案共犯已有互相配合為不實陳述的動機與可能，裁定羈押禁見。

李四川今天指出，邵琇珮是依照規定從8月17日請假到9月1日，今天清晨6時許有傳訊息向他表示已經回到台灣並強調是檢調沒有約談她，她沒有畏罪潛逃，會主動向政風處及檢調說明。

據了解，邵琇珮請假是為早已規劃的出國遊玩行程，昨天回國後，今天臨時請假。對於北院指稱邵琇珮為共犯，台北市都市計畫委員會表示，一切配合司法調查。