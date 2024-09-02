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陳時中酸柯文哲反差大 媒體人嗆：若非綠執政 現在在北檢的就是你

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院政務委員陳時中。 聯合報系資料照
行政院政務委員陳時中。 聯合報系資料照

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，檢方前天依貪汙違背職務收賄與圖利罪，聲押禁見民眾黨主席柯文哲。當時，曾參選台北市長的陳時中表示，十年前很多人投票給柯文哲，抱持高度期待，誰知道十年後反差有夠大。媒體人朱凱翔聞訊則批評陳時中：「有什麼資格說話？」

民眾黨主席柯文哲日前因京華城案遭搜索，當時陳時中對此表示，十年前有很多人替柯文哲拿旗子、歡呼、投票，抱持高度期待；但誰知道十年後，很多人竟為柯文哲可能面臨牢獄之災感到高興，這反差實在是有夠大。

對此，媒體人朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》發文寫下：「再怎麼討厭柯文哲，陳時中是有什麼資格說話？如果今天不是民進黨執政，現在在北檢的就是你。」貼文曝光後，國民黨議員游淑慧也留言：「同意，我今天看到他講話，只想叫他閉嘴」。

京華城案延燒多日，北院先是裁定時任北市副市長彭振聲准押禁見，再於今天（2日）凌晨3時17分，裁定柯文哲犯嫌不重大，無保請回；北檢將提抗告。

京華城案 朱凱翔 柯文哲 陳時中

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談京華城案 陳時中：柯文哲10年前與後反差很大

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