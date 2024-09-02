柯文哲稱今年第一次知京華城容積率840% 蔣萬安6字回應

民眾黨主席柯文哲因京華城等案遭約談，最終裁定無保請回。對於柯文哲說，京華城案他當年轉送都委會後完全沒有過問，直到今年3、4月媒體開始大幅報導，才第一次知道容積率840%。北市長蔣萬安今天也被問及京華城案，柯說今年3、4月才知道，不過柯卸任前，議員苗博雅就曾質詢稱疑為柯卸任的五大案之一，會不會覺得怪怪的？對此，蔣僅表示，尊重司法調查。

蔣萬安今上午出席LIFT台北法國實驗教育機構中學部在永春高中開幕活動受訪說，對於柯文哲被無保請回，蔣萬安說，關於京華城這件案子，市府絕對尊重司法調查，一切本於事實，事實到哪，就會處理到哪？

至於柯文哲稱今年3、4月才知道京華城容積率840% ，蔣說，因為案子已經進入司法調查階段，市府尊重司法調查，不需要任何干預司法偵辦，市府絕對是秉持全力配合檢廉調查，希望盡快釐清事實，還原真相，毋枉毋縱。

媒體也追問，京華城案涉弊，後續是否評估停工？蔣說，市府一切一定是事實到哪，處理到哪裡？如果京華城案有判刑確定，就會依照都市計畫法停工。