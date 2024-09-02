柯文哲為何「無保請回」？律師點出裁定關鍵：確信有罪程度不到50％

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，檢方前天依貪汙違背職務收賄與圖利罪，聲押禁見民眾黨主席柯文哲與北市前副市長彭振聲，台北地院經過馬拉松式審理，認為檢察官舉證無法認定柯犯罪嫌疑重大，今（2日）凌晨3點裁定柯文哲請回、彭振聲羈押。對此，律師鄧湘全也在臉書針對此案發表看法。

鄧湘全表示，如果要羈押被告，最大的前提必須是「犯罪嫌疑重大」。若法院判決「有罪」，必須是證據已達「毫無合理懷疑的確信」，白話來講判有罪是「百分之一百確信的程度」。而法院判斷「犯罪嫌疑重大」，必須是證據已達「某種層度大概有罪的證明程度」，白話來講犯罪嫌疑重大是「大概百分之五十相當程度確信有罪的程度」。

至於犯罪嫌疑重不重大怎麼判斷？鄧湘全說，對於一個犯罪事實的認定，要依證據來判斷，基本上看待一個犯罪事實，是從無到有，一開始有跡象讓人「想像」，接著「懷疑」，然後「可能」。後來有證據出現了，慢慢可以「說明」，證據愈來愈多了，開始可以從「釋明程度」（解釋說明）往前推進到「證明程度」(證據明確)。所以說，從「想像、懷疑、可能、說明、釋明、證明」，法院如果要羈押被告，至少要到達「釋明與證明之間」的程度，若寬鬆一點，釋明程度就可以羈押了。

鄧湘全續指，假如「犯罪嫌疑重大」及逃亡或勾串證人之虞等情形，但並無羈押之必要，法院會要求「具保、責付或限制住居」，但如果今天連「嫌疑重大」的證據都不構成，這時連交保或限制住居都免了，也就可以「無保請回」。