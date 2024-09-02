京華城案柯文哲無保請回 暫待黃珊珊家休息

深陷京華城案的民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署聲押禁見，台北地方法院今天凌晨裁定無保請回。柯文哲目前與太太陳佩琪都在民眾黨立委黃珊珊家休息，黃珊珊說，柯文哲的身體狀況還不錯。

台北檢偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯違背職務收賄及圖利罪，向法院聲請羈押禁見。台北地院認為，檢察官舉證無法認定柯文哲犯罪嫌疑重大，今天凌晨裁定無保請回。北檢將提抗告。

立法院新會期今天報到，民眾黨立法院黨團除民眾黨立委林國成仍在國外，其餘7人在上午8時報到處集合，報到程序完成後，並接受媒體訪問。

由於目前柯文哲及夫人陳佩琪目前都在民眾黨立委黃珊珊家中休息，黃珊珊也被媒體詢問2人的身體狀況。

黃珊珊說，陳佩琪確實在休息，感謝外界關心。這幾天對陳佩琪來說是很煎熬，這幾天被外界污衊，壓力非常大，現在讓陳佩琪好好休息，今天清晨的裁定結果，對柯文哲及陳佩琪是非常珍貴，柯文哲身體狀況也還不錯。

媒體提及為什麼陳佩琪會住在黃珊珊家，黃珊珊說，因為媒體都在柯文哲家門口守候，沒辦法出門，也影響到鄰居，柯文哲今天清晨如果回他家，媒體大概又把那個地方堵的密不通風，可能也會吵到無法休息。

對於檢方將提出抗告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，北檢要提抗告，那是依照刑事訴訟法的規定，但從柯文哲家8月30日清晨遭到搜索，到今天清晨步出北檢，整整70個小時，北檢更應該跟全體國人及台灣社會說明，這70個小時當中，發生多少荒腔走板、違反正當法律程序、踐踏台灣民主法治，甚至讓台灣司法蒙塵的事，這恐怕是現在北檢必須誠實的跟台灣社會報告最重要的事情。

黃國昌說，更重要的是，到底是誰在授意，對於柯文哲進行如此羅織罪名、荒腔走板的政治追殺。

民眾黨此次因選舉補助款引發一連串的爭議，是否考慮提修法，黃國昌表示，有關於選舉補助款、政治獻金法，乃至於公職人員選舉罷免法相關的討論，過去這段時間社會有非常多的意見，這些意見民眾黨都聽到，接下來審慎研議，如何讓台灣的政治更清廉，更符合人民的期待，是最重要、也是最優先考慮的原則。

媒體追問民眾黨日前成立的緊急應變小組是否會繼續運作，及代理黨主席相關事宜，黃國昌都表示，今天是黨團的記者會，黨務的部分就不回答。