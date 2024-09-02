柯文哲不知京華城違法？ 黃智賢：法官把自己當白癡

台北地檢署偵辦京華城案，以民眾黨主席柯文哲涉圖利、收賄罪嫌重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，法官以罪嫌不足，今天凌晨裁定柯文哲無保請回。媒體人黃智賢今質疑，法官承認京華城容積率提高到840%事涉違法，但竟認為柯文哲沒有指示、甚至不知情；結論只有幾種可能「法官把柯文哲、把自己、把台灣人當白癡。」

黃智賢指出，法官裁定柯文哲無保請回的理由是「尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為，已有所知悉或指示。」意思是，北院法官竟然認為，這一切違法行為，都是都委會決定的，不干柯文哲的事，說柯文哲沒有指示，甚至不知情。

黃智賢說，柯文哲對於違法圖利200億的京華城大案，有絕對權力指揮，可以安排屬下調度人員，而且還參與開會。法官卻說，柯文哲沒有指示，甚至不知情此事，「法官，你有事嗎？假裝看不懂公文？」

黃智賢說，法官說，柯文哲明知違法，但不能認為被告主觀上明知違法。也就是說，法官認為，柯文哲沒有能力、也沒有智商可以明白，京華城容積提高是違法的。並且，他身邊眾多親信一再告知他，這事違法，他都聽不懂。當時法院已經判決京華城容積敗訴這件事，柯文哲因為是白癡，所以不懂。

黃智賢說，也就是說，法官認為柯文哲是白癡。法官認為，前台大醫院急診室主任，一個當了好幾年台北市長的柯姓被告，不知道京華城容積增加是違法的，不該給，都委會委員一面倒反對，但被換掉，市長也不知情。

黃智賢說，許多公務員，包括柯愛將，前副市長林欽榮都大力反對，柯文哲不知情。包括前兩任都發局長，林洲民跟黃景茂，因為為此事違法，都反對，甚至因此被柯文哲換掉。法官居然說，柯文哲不知情。「這法官，可以被全世界的貪官汙吏，供長生牌位了，保佑繼續貪贓枉法。」

黃智賢說，結論是只有6種可能，法官把柯文哲當白癡；法官把自己當白癡；法官把台灣人當成白癡；法官被白粉跟幾個不肖立委，給嚇尿了，只好裝白癡；枉法裁判，法官爽；法官是文盲。