快訊

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

贏過眾人！被面試官問「什麼字永遠寫不好？」 大學生神回1句秒錄取

柯文哲不知京華城違法？ 黃智賢：法官把自己當白癡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
媒體人黃智賢。圖/聯合報系資料照片
媒體人黃智賢。圖/聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城案，以民眾黨主席柯文哲涉圖利、收賄罪嫌重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，法官以罪嫌不足，今天凌晨裁定柯文哲無保請回。媒體人黃智賢今質疑，法官承認京華城容積率提高到840%事涉違法，但竟認為柯文哲沒有指示、甚至不知情；結論只有幾種可能「法官把柯文哲、把自己、把台灣人當白癡。」

黃智賢指出，法官裁定柯文哲無保請回的理由是「尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為，已有所知悉或指示。」意思是，北院法官竟然認為，這一切違法行為，都是都委會決定的，不干柯文哲的事，說柯文哲沒有指示，甚至不知情。

黃智賢說，柯文哲對於違法圖利200億的京華城大案，有絕對權力指揮，可以安排屬下調度人員，而且還參與開會。法官卻說，柯文哲沒有指示，甚至不知情此事，「法官，你有事嗎？假裝看不懂公文？」

黃智賢說，法官說，柯文哲明知違法，但不能認為被告主觀上明知違法。也就是說，法官認為，柯文哲沒有能力、也沒有智商可以明白，京華城容積提高是違法的。並且，他身邊眾多親信一再告知他，這事違法，他都聽不懂。當時法院已經判決京華城容積敗訴這件事，柯文哲因為是白癡，所以不懂。

黃智賢說，也就是說，法官認為柯文哲是白癡。法官認為，前台大醫院急診室主任，一個當了好幾年台北市長的柯姓被告，不知道京華城容積增加是違法的，不該給，都委會委員一面倒反對，但被換掉，市長也不知情。

黃智賢說，許多公務員，包括柯愛將，前副市長林欽榮都大力反對，柯文哲不知情。包括前兩任都發局長，林洲民跟黃景茂，因為為此事違法，都反對，甚至因此被柯文哲換掉。法官居然說，柯文哲不知情。「這法官，可以被全世界的貪官汙吏，供長生牌位了，保佑繼續貪贓枉法。」

黃智賢說，結論是只有6種可能，法官把柯文哲當白癡；法官把自己當白癡；法官把台灣人當成白癡；法官被白粉跟幾個不肖立委，給嚇尿了，只好裝白癡；枉法裁判，法官爽；法官是文盲。

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲無保請回 林志潔：羈押與否與是否有罪是2件事

影／柯文哲無保請回 黃國昌：請地檢署誠實向台灣社會報告

柯文哲夫妻未返家行蹤曝光！黃珊珊指陳佩琪壓力大 曝主席身體狀況

京華城案柯文哲無保請回 她酸全靠這三字：別開心太早

相關新聞

被指京華城案潛逃 邵琇珮已返國先停職？蔣萬安令政風查

京華城容積率840%涉貪案，案情燒到北市府現任公務員，北院裁定書提到一名關鍵共犯為現任北市都委會執秘邵琇珮，京華城案時，...

檢指「共犯畏罪潛逃」！邵琇珮昨已回台 李四川代喊冤：她未被約談

京華城容積案持續延燒，時任市長、民眾黨主席柯文哲遭檢方聲請羈押，不過因證據不足，法官審理後裁定無保請回，但卻對時任副市長...

應曉薇收沈慶京4500萬！均遭羈押禁見 律師最快提抗告時間曝光

台北市議員應曉薇被控透過中華華夏希望關懷協會，收受威京集團主席沈慶京4740萬元賄款，為京華城容積率案施壓、辱罵都市計畫...

柯文哲無保請回 林志潔：羈押與否與是否有罪是2件事

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院今裁定台北市前市長柯文哲無保請回。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔說明，羈押是非常...

柯文哲夫妻未返家行蹤曝光！黃珊珊指陳佩琪壓力大 曝主席身體狀況

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院今天裁定台北市前市長柯文哲保請回、前副市長彭振聲羈押禁見，傳出柯文哲與妻子陳佩琪直奔...

柯文哲為何「無保請回」？律師點出裁定關鍵：確信有罪程度不到50％

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，檢方前天依貪汙違背職務收賄與圖利罪，聲押禁見民眾黨主席柯文哲與北市前副市長彭振聲，台北地院經過馬拉松式審理，認為檢察官舉證無法認定柯犯罪嫌疑重大，今天（2日）凌晨3點裁定柯文哲請回、彭振聲羈押。對此，律師鄧湘全也在臉書針對此案發表看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。