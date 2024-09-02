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檢指「共犯畏罪潛逃」！邵琇珮昨已回台 李四川代喊冤：她未被約談

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市都委會執行秘書邵琇珮昨天已回台，她用line告知副市長李四川，未被檢方約談過，喊冤稱「沒有畏罪潛逃」。圖／取自北市府官網
北市都委會執行秘書邵琇珮昨天已回台，她用line告知副市長李四川，未被檢方約談過，喊冤稱「沒有畏罪潛逃」。圖／取自北市府官網

京華城容積案持續延燒，時任市長、民眾黨主席柯文哲遭檢方聲請羈押，不過因證據不足，法官審理後裁定無保請回，但卻對時任副市長彭振聲裁定羈押禁見，裁定書中一項理由為，現任都委會執秘邵琇珮疑為共犯畏罪潛逃中，認為彭有相互配合為不實陳述動機及可能。

據了解，邵在八月中旬請假出國，昨天已回台，北市副市長李四川證實，邵早上有傳訊息給他，對檢方指恐她畏罪潛逃否認聲稱尚未被約談。

據了解，邵琇珮是現任都委會執秘，也是前都發局總工程司，過去也曾參與都委會案情討論，內部人士透露，京華城案中2020年10月12號有一場關鍵的學者專家諮詢會議，而邵琇珮就是那場會議主持人，也是這場會議後，京華城的走向才漸漸往560%定調，也可能是檢方要約談邵的主因之一。

台北市議員游淑慧也在臉書表示，在閱卷過程中發現她的角色， 上周邀彭來議會調查小組說明時，其實也特別要求邵要來，發現她已請兩周休假出國。沒想到檢察官昨晚發布了新聞稿，正式宣布邵畏罪潛逃。

據了解，邵出國行程是早已安排好從8月中旬請假至昨天，副市長李四川也證實，邵在昨天已經回台，且目前尚未被檢方約談，被宣布畏罪潛逃非常冤枉，今早還傳訊息給他，稱沒有畏罪潛逃，也表示會主動和政風處來說明。

據掌握，邵琇珮今天仍在請假中，並未進市府，記者實際致電邵手機，也多次轉語音信箱，並未打通。

京華城案 柯文哲 游淑慧 邵琇珮

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