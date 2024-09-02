京華城案影響藍白合？黃國昌：合作秉持理念價值

民眾黨近日深陷政治獻金案、京華城案爭議，國民黨民代也多所質疑，甚至有國民黨重量級人士說重話抨擊，是否影響立法院藍白合作。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨秉持的不是親疏遠近，而是理念、價值，及是否符合人民利益。

立法院新會期今天報到，民眾黨今天除民眾黨立委林國成外，全員到齊一同報到，並於報到後接受媒體訪問。

針對媒體詢問，國民黨不少民代對民眾黨主席柯文哲在京華城案角色及爭議多所質疑，是否影響未來藍白合作。

黃國昌說，民眾黨是一個理性務實，就事論事的政黨，民眾黨團在國會當中推動各項改革法案，監督行政部門，所秉持不是親疏遠近，是理念、價值，及是不是符合台灣社會及人民的利益，這才是民眾黨團在立法院履行立委職責最優先也是最重要考慮的事情。

黃國昌表示，民眾黨團針對新會期開議日期，正式發出黨團協商的請求給立法院長韓國瑜，希望韓國瑜能夠及早召開黨團協商，及早確定開議日期，也希望立法院新會期有新氣象能夠及早開議。

黃國昌指出，台灣民眾黨團運作跟工作如常進行，對於民眾黨團最重要的事情是時時刻刻、分分秒秒沒有忘記選民的託付，更沒有忘記在選舉期間，對大家做出的許諾，今天完成報到之後，這週會正式召開記者會，宣布民眾黨團的優先法案名單。