柯文哲被搜索約談到無保請回 歷時3天3夜

檢廉偵辦京華城案，自8月30日清晨搜索柯文哲住處展開序幕，偵訊過程歷經檢方逮捕柯文哲、柯提審遭駁回、彭振聲身體不適就醫等事件，直到北院裁定無保請回，歷時3天3夜。

台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月分他字案偵辦，將前台北市長柯文哲等人列為被告，並指揮廉政署蒐證，約談前副市長彭振聲、台北市政府官員、原都市計畫委員等人說明。

檢廉於8月30日展開偵查行動，在北檢主任檢察官江貞諭、廉政署副署長林漢強帶隊下，上午7時30分前往柯文哲位於台北市信義路住處執行搜索。同一時間，檢廉分赴民眾黨柯文哲辦公室、台玻大樓、彭振聲高雄住處搜索。

檢廉同一時間以被告身分約談柯文哲、彭振聲，以證人身分約談柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬，4人先後抵達廉政署，當天晚間移送台北地檢署複訊。

柯文哲於8月31日凌晨0時40分被移送北檢。檢察官於訊問過程中，柯文哲表示不願繼續接受訊問，想要離開偵查庭，檢察官曉諭柯文哲得先行休息後再接受訊問，但仍遭拒絕，檢察官當庭逮捕柯文哲。彭振聲隨後被檢方聲請羈押禁見。

柯文哲認為檢方逮捕有誤，聲請提審。台北地方法院於8月31日上午10時20分召開提審庭，並於當天中午12時30分認定逮捕合法，裁定駁回聲請，將柯文哲解返回北檢。

北檢檢察官於8月31日下午3時10分再度召開柯文哲偵查庭，並於近3小時訊問後，檢察官認為柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串之虞，聲請羈押禁見。

9月1日上午8時30分，北院針對檢方聲請限制閱卷開庭，並讓柯文哲、彭振聲的辯護律師閱卷、休息，加上與被告討論案情。期間彭振聲身體不適，戒護送醫治療，傍晚返回北院，等待開庭。

9月1日晚間8時許，北院召開羈押庭，先訊問柯文哲，再訊問彭振聲。9月2日凌晨，北院裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。柯文哲在支持群眾歡呼聲中離去；彭振聲則被囚車載往台北看守所。