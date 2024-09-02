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京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

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彭振聲收押禁見 看守所第一餐早上吃這個

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，聲押前台北市長柯文哲及前副市長彭振聲，最後彭遭裁定羈押禁見，他收押後的第一頓飯，將是台北看守所的清粥和豆干炒豆鼓。記者曾原信／攝影
台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，聲押前台北市長柯文哲及前副市長彭振聲，最後彭遭裁定羈押禁見，他收押後的第一頓飯，將是台北看守所的清粥和豆干炒豆鼓。記者曾原信／攝影

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，經約談前台北市長、民眾黨主席柯文哲及前副市長彭振聲，認為2人涉犯貪汙公務員收賄及圖利罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，遭檢方聲請羈押禁見。稍早台北地方法院裁定彭羈押禁見，柯無保請回，而彭振聲收押後的第一頓飯，將是台北看守所的清粥和豆干炒豆鼓。

根據台北看守所公布的菜單，今天彭振聲的早餐是清粥配豆干炒豆鼓，午餐是蔥爆豬肉、炸雞翅配海帶芽蛋花湯，晚餐則是蒜味牛肉、螞蟻上樹、時令蔬菜和蘿蔔丸子湯。

檢方是在前天晚間聲押柯、彭2人，歷經近一日的限閱庭、手抄閱卷，以及彭振聲暈眩送醫領藥回法院、律見，幾經波折才終於召開羈押庭。羈押庭北檢派出黑金專組主任江貞諭及檢察官林俊言、郭建鈺；柯文哲律師團為前特偵組檢察官鄭深元律師及陸正義；彭振聲律師團則為李岳洋、黃品淞，檢辯對陣相當精彩。

廉政署 彭振聲 律師 柯文哲 特偵組 貪汙

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