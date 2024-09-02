京華城案北院裁定柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等弊案，台北地檢署罕見以神秘「端」股指揮廉政署、調查局偵辦，上月31日依貪汙違背職務收賄、圖利罪嫌，聲押時任台北市長柯文哲、副市長彭振聲，台北地方法院漏夜召開羈押庭，今凌晨3時許，裁定彭羈押禁見獲准，柯文哲無保請回。

全案起源於，台北地檢署今年5月分案調查柯文哲所涉弊案，包含政治獻金案、京華城容積率案等，京華城案由主任檢察官江貞諭率檢察官林俊言、郭建鈺協同偵查，先聲押台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京獲准，再聲押柯文哲、彭振聲。

民眾黨主席柯文哲（左）無保請回後步出台北地院，民眾黨立委黃國昌（右）在樓梯口迎接他。記者蘇健忠/攝影

民眾黨主席柯文哲無保請回消息傳出，北檢外陳佩琪與支持者相擁歡呼。記者余承翰/攝影

檢廉上月30日搜索柯文哲、彭振聲住家及民眾黨黨部，以證人約談柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬到案說明家中帳戶可疑資金來源，也約談柯文哲、彭振聲到案，複訊後依圖利、違背職務賄罪查辦2人。

柯文哲31日凌晨，難以接受檢察官偵訊木可公關公司有關案情，又追問京華城案，以「車輪戰」程序不正義為理由，拒絕夜間偵訊，還欲逕自離開偵查庭，遭檢察官當庭逮捕；柯聲請提審遭北院駁回，程序來往耗費9小時，當天下午3時解還地檢署，偵查回到原點。

31日晚間6時許，檢察官訊後認定柯文哲犯罪嫌疑重大，有湮滅、串證之虞，認柯涉犯最輕本刑5年以上之重罪，向法院聲請2人羈押禁見，柯與稍早被聲押彭，在法院地下室3坪大的候審室隔離過夜。

民眾黨主席柯文哲無保請回步出台北地院後向支持民眾發表談話。記者蘇健忠/攝影

9月1日上午，檢方聲請限制閱覽卷證，強制處分庭法官朱家毅開限閱庭，辯護人以手寫抄筆記摘要，法官未限制閱卷時間；中午12時許，彭振聲頭暈身體不適，服藥後仍未改善，戒護送醫3個多小時，領藥返回法院，走路不穩仍與律師會見。

昨晚8時北院準時召開羈押庭，柯文哲先出庭接受訊問，再審問彭振聲。柯文哲由前特偵組檢察官、律師鄭深元及律師陸正義辯護，主張柯不涉貪汙罪行；彭振聲委任律師李岳洋、黃品淞辯護，訴訟策略也相同。北院法官朱家毅撰寫裁定書，今3時許裁定，彭振聲准押禁見、柯文哲無保請回。

檢方調查數月金流，認為柯家不明帳款，與柯在京華城容積率案中涉貪汙收賄有關。柯辯稱，資金交由妻子陳佩琪處理，不清楚帳項進出，否認從容積獎勵案拿好處；陳佩琪至檢方作證稱已交代清出帳戶金流，且在柯遭聲押後，現身北檢向小草們喊話，「絕對相信我的先生柯文哲的清白，我會全力支持他捍衛清白，奮戰到底」。

彭振聲無罪答辯，他稱退休後擔任多家建設公司的有給職顧問，款項是提供建築顧問所收費，且錢與威京集團根本無關。 民眾黨主席柯文哲無保請回消息傳出，北檢外陳佩琪與支持者相擁歡呼。記者余承翰/攝影

【中央社台北2日電】

台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲、副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。台北地方法院今天凌晨3時裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月分他字案偵辦，將柯文哲等人列為被告，並指揮廉政署蒐證，約談彭振聲、台北市政府官員、原都市計畫委員等人說明。

台北地檢署於8月30日再展開偵查行動，兵分7路搜索，並以被告身分約談柯文哲、彭振聲，以證人身分約談兩人妻子陳佩琪及謝夏喬。陳佩琪、謝夏喬複訊後請回，彭振聲遭聲押禁見。

柯文哲於8月31日凌晨因拒絕夜間偵訊欲離開，遭檢察官當庭逮捕，隨後向法院聲請提審遭駁回，並解返回北檢接受偵訊。檢察官認為柯文哲犯嫌重大、有滅證、勾串之虞，向法院聲押禁見柯文哲。

台北地方法院昨天上午召開閱卷庭，再由柯文哲、彭振聲及其辯護人閱卷，以及接受律師接見以利討論訴訟策略，並於晚間8時許召開羈押庭。法官先就柯文哲部分開庭，再就彭振聲訊問，今天凌晨3時許裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。