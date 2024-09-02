羈押庭結束 台北地院法官正製作裁定書 3點開獎結果

民眾黨主席 柯文哲 涉京華城容積率等弊案，台北地方法院1日晚間8時許召開羈押庭，經漏夜訊問，柯文哲深夜11時審問完畢， 彭振聲 則在2日0時43分羈押庭結束。台北地院指出，法官正要寫裁定書，預計今凌晨3點做出裁定，再宣示羈押庭結果。

昨晚8時北院準時召開羈押庭，由柯文哲先出庭接受訊問，歷經3小時審問，深夜11時結束暫押候審室，緊接著11時15分由彭振聲上陣。柯文哲由前特偵組檢察官、律師鄭深元及律師陸正義辯護，主張柯不涉貪汙罪行。

彭振聲委任律師李岳洋、黃品淞辯護，訴訟策略也相同，歷經約1個半小時審問，今天0時43分羈押庭結束，暫押候審室。北院指出，稍早羈押庭結束，法官正要製作裁定書，預計今凌晨3點宣示羈押庭結果。