柯文哲羈押庭開到深夜11時 否認在京華城案收好處

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲及前副市長彭振聲，被控圖利京華城，另有不明可疑資金流向兩人相關帳戶待釐清，遭台北地檢署依貪汙治罪條例之違背職務收賄及圖利罪嫌聲押禁見，檢辯雙方同意「限制閱卷」範圍後，台北地院昨晚八時召開羈押庭。柯的羈押庭深夜十一時結束，法官休息十五分鐘後繼續開彭的羈押庭，今天一併裁定。

檢辯交鋒 3檢察官對戰5位律師

北院羈押庭由三名檢察官對戰五名律師。控方台北地檢署由號稱「天下第一組」的檢肅黑金專組主任檢察官江貞諭率領檢察官林俊言、郭建鈺到庭，曾任特偵組檢察官的律師鄭深元領軍與律師陸正義一起為柯文哲辯護，彭振聲則委任從高檢署檢察長退休的律師陳守煌率律師李岳洋、黃品淞應戰。

台北地方法院表示，為防杜深夜疲勞問訊，法院訂有「辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問作業程序」，聲押庭若超過深夜十一時，為確保被告在意識清楚下接受訊問，柯文哲及彭振聲可依自身意識及身體狀態決定是否願意繼續接受訊問。

台北地檢署今年五月分案偵查柯文哲所涉弊案，對政治獻金案、京華城容積率案展開偵辦，其中，京華城案先聲押台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京獲准，再於上月卅日搜索柯文哲、彭振聲住家及民眾黨黨部，並以證人身分傳喚柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬到案說明家中帳戶可疑資金來源，檢察官在偵訊柯文哲、彭振聲後，依圖利及違背職務收賄罪嫌聲押兩人。

柯文哲前天凌晨因不能接受檢察官偵訊木可公關公司有關案情再追問京華城案，以「車輪戰」程序不正義為由拒絕夜間偵訊，柯欲離開偵查庭，遭檢察官當庭逮捕；柯聲請提審台北地院被駁回，程序耗費九小時，當天下午三時柯解還地檢署。

彭振聲就醫 押返地院 台北市前副市長彭振聲（中）因京華城案遭台北地檢署聲押禁見，昨傳出身體不適就醫，就醫後由法警戒護回台北地方法院。記者曾原信／攝影

夜審彭振聲 辯可疑款項是顧問費

前晚十時，檢察官訊後認定柯、彭犯罪嫌疑重大，有湮滅、串證之虞，及涉犯最輕本刑五年以上重罪，向法院聲請羈押禁見，柯、彭在法院地下室三坪大的候審室隔離過夜。

昨天羈押庭召開前，檢方聲請限制閱覽卷證，強制處分庭法官朱家毅先召開限閱庭後，辯護人手抄筆記摘要閱卷，法官未限制閱卷時間；中午十二時許，彭振聲頭暈身體不適，服藥後仍未改善，戒護送醫三個多小時，領藥返回法院，走路不穩仍與律師會見。昨晚八時，法院準時召開羈押庭，由柯文哲先出庭接受訊問，再審問彭振聲。

檢方依數月查帳所得，認為柯家不明帳款與柯在京華城容積率案中收賄有關，但柯辯稱相關資金由陳佩琪處理，不清楚帳項進出，否認在容積獎勵案中收取好處。

彭振聲則對被查出的不明款項解釋說，他於退休後擔任多家建設公司的有給職顧問，款項是提供建築顧問的收費，且錢與威京集團無關，也辯稱無罪。