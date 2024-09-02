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聲押庭法官 曾開庭53小時創紀錄
台北地方法院強制處分專庭資深法官朱家毅，昨天負責審理檢方聲押民眾黨主席柯文哲、北市前副市長彭振聲案；有「北院劉德華」之稱的朱家毅，行事作風穩健，四年前承審立委收賄案時，馬拉松式開庭五十三小時後裁定蘇震清、廖國棟、陳超明三名時任立委羈押禁見，創下司法紀錄。
朱家毅台大法律系畢業、政治大學智慧財產研究所碩士，是北院強制處分專庭最資深的法官，他為人低調，外界評價作風穩健謹慎、行事值得信任。
朱家毅於二○二○年負責立委收賄案羈押庭，從閱卷、開庭審理、寫裁定書，先後花了五十三個小時，一口氣裁定羈押三名立委；這段時間，他不但每天僅睡三至五小時、利用短暫休庭時間進食果腹，還扛著是否羈押限制現任立委自由的龐大壓力。此次值班又遇上台北地檢署聲押剛卸任不久的首都市長與副市長，壓力不比四年前小。
檢辯雙方昨晚回覆法院先訊問柯、後訊問彭，北院再一次裁定。
北院表示，為確保被告在意識清楚情況下接受訊問，防杜深夜疲勞問訊爭議，法院深夜處理聲押案件，被告、辯護人及被告輔佐人得請求法院延至翌日日間進行；北院訂有「辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問作業程序」，檢方聲押案超過深夜十一時受理或尚未訊問完畢，經法院裁定深夜不訊問後，被告應留置於法院夜間休息室直到隔天上午八時，目前所謂的休息室就是「候審室」或「拘留室」。
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