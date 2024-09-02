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劍指柯文哲 55張搜索票2階段收網

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北報導
檢方上月30日傳喚柯文哲（圖）、陳佩琪夫妻及彭振聲、謝夏喬夫妻到案，請他們說明家中資金進出狀況。本報資料照片
檢方上月30日傳喚柯文哲（圖）、陳佩琪夫妻及彭振聲、謝夏喬夫妻到案，請他們說明家中資金進出狀況。本報資料照片

檢廉偵辦京華城容積獎案，上周一口氣聲請五十五張搜索票「兩階段」收網，先聲押威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇獲准，後劍指北市前市長柯文哲及前副市長彭振聲。法界人士表示，檢方先以圖利罪傳喚問訊，初步查察金流後改以罪責更重的「違背職務收賄罪」聲押，顯示對金流有一定程度掌握。

法界人士認為，檢方顯然認定有不明資金流入柯、彭兩人或親屬的帳戶，才會依收賄罪嫌聲請羈押兩人，而且可疑金流的時間點，可能和威京集團或應曉薇出帳的時點相關聯，至於檢方的指控是否經得起辯方反駁？法院是否埋單？在法官做出裁定書之後，應可更明朗，但從大規模搜索模式來看，檢廉單位的偵辦目標就是柯文哲。

台北地檢署偵辦京華城案，鴨子划水數月鞏固市府官員及都市計畫委員證詞後，上月十二日傳喚彭振聲到案，訊後依圖利罪嫌處以限制住居、限制出境及出海的「三限」處分；外界原懷疑彭振聲是否有可能轉為「汙點證人」？但其實因檢方偵辦圖利罪，彭振聲答辯方向多圍繞於有無「明知」違背法令的犯罪故意。

檢方上月廿七日晚間拘提欲出境香港的應曉薇，廿八日兵分四十八路對應曉薇、沈慶京及威京集團相關子公司執行搜索，指控應曉薇涉嫌以「公關費」名目收取威京集團四千七百四十萬元，再協助以召開協調會方式，創設容積獎勵名目，在不顧多名都市計畫委反對情況下，由柯文哲准予京華城百分之八四○容積率。

檢方認定公關費與獲得容積獎勵有對價關係，沈慶京涉行賄、應曉薇涉收賄，依違背職務行收賄罪聲押兩人獲准後，上月卅日再持「剩下」的七張搜索票在北、高兩地搜索，傳喚柯文哲、陳佩琪夫妻及彭振聲、謝夏喬夫妻到案，請他們說明家中資金進出狀況；檢方訊後聲押柯、彭，兩人的妻子則列為證人請回。

據了解，謝夏喬供稱彭振聲退休後兼任多家建設公司有給職顧問，每月有數十萬元顧問費收入，彭也辯稱帳戶內金錢與威京集團無關，但檢廉勾稽款項認為彭振聲的收入與顧問行情顯不對稱，質疑涉嫌收賄，也依收賄罪嫌聲押。

另外，陳佩琪前天深夜現身台北地檢署對「小草」喊話表示相信柯文哲清白，還照著稿子念「他現在被押在裡面，我在外面…錢每一筆都是乾乾淨淨、清清楚楚、明明白白來的，這些來源我都有跟檢方清楚交代過…」，但法界人士認為，從檢方依收賄罪嫌聲押柯文哲的狀況來看，檢方顯然認定柯對疑似可疑資金無法說清。

彭振聲 收賄 柯文哲

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