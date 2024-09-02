小草北檢外聲援 入夜後人數增加

民眾黨主席柯文哲上周五隨檢廉單位說明釐清京華城案，後來被檢方當庭逮捕、依收賄及圖利罪嫌聲押，支持者「小草」昨天連續第三天在台北地檢署外聲援抗議，不到中午聚集近二百人，後疑因酷熱，一度減少剩數十人，但入夜後人數又增加至逾五百人，穿白上衣的支持者大喊「程序要正義，司法要公平」、「相信清白、柯Ｐ加油」等口號，盼柯文哲獲釋。

台北地檢署周遭是集會遊行禁制區，昨天上午十時五分，轄區中正一警分局長張嘉煌針對非法集會第一次舉牌警告，強調依據偶發性及緊急性集會遊行處理原則，及公民與政治權利國際公約精神，尊重群眾表達言論自由；北市警方原部署一百名警力，入夜後增至三三○名以防止脫序事件，但至昨晚九時，警方未再舉牌。

不少「小草」把紙板鋪在地面席地休息，但昨中午氣溫一度飆破卅八度，一名年約廿歲的男子因不堪酷暑而癱倒在地，由救護車送醫，確認血氧濃度正常，無大礙。

民眾黨議員黃瀞瑩、立院黨團主任陳智菡、立委黃國昌先後在北檢大門前、鐵拒馬外宣講，也有不少「小草」自發性上台宣講，分享他們所認識的柯文哲「最不親近財團、不可能官商勾結」、「柯Ｐ是最不可能貪汙的人」。