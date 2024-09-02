新聞眼／金流說不清 柯文哲聲押關鍵

民眾黨主席柯文哲被爆出政治獻金錯帳後，曾強調「沒有一塊錢進私人口袋」，如今捲入京華城容積率弊案，被檢方依貪汙治罪條例的違背職務收賄罪聲請羈押，顯然是對檢廉單位勾稽出的金流無法說清有關。從錯帳、購買商辦到容積率，無一不與「錢」有關，柯文哲捍衛清白之役還有段長路要走。

行收賄對拿錢的公務員而言，有要求、期約、收受三部曲，對給錢的人來說，有行求、期約、交付三階段；司法判斷行收賄人有無對價關係，沒有「時段上的限制」，公務員職務行為前後數個月甚至超過一年收錢，實務上定罪案例不少，檢廉敢大規模搜索主要在野黨主席柯文哲、以收賄罪嫌聲押，顯然早已整理出密密麻麻金流，搜索、傳喚、聲押均有備而來。

柯文哲掌市政建設大權八年，對於京華城容積率放水問題，不能完全推給都市計畫委員合議制度；如此大幅犧牲市民公有財，最高行政首長脫離不了關係。

柯文哲對政治獻金錯帳一案，以「識人不明、用人不當」為藉口，把責任推給會計師端木正及擔任總統大選競總財務長的高中同學李文宗承擔，但京華城容積獎勵案是由他決行，推無可推。

柯文哲棄醫從政，過去習慣以三言兩語進行政治議題突圍，此刻他須面對真槍實彈的司法指控，試圖透過政治動員將貪汙弊案引導成政治迫害不但顯心虛，模仿他的「病人」前總統陳水扁將貪汙案說政治追殺，更無疑是「政治動物」的膝反應表現。

政治獻金案炸裂一個月，柯文哲還沒對收支、金流定調，京華城案又捲入收賄嫌疑，他接著還有北士科地上權、魚果市場減項發包等案待查。

從已曝光的政治獻金及木可公關公司等帳目，不難看出柯文哲相關資金複雜，檢廉直搗柯宅取證、約談陳佩琪說明七百萬不明款項來源，恐怕不是偵查的起始，而是金流查證後的最後補刀。