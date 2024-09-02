北院周邊禁集遊 苗博雅、白營互槓

台北市前市長柯文哲因京華城案遭聲押，不少支持者聚集北檢門口聲援，昨遭警方舉牌要求散場，不過，民眾黨多名黨公職人員仍然到場力挺。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，到場陪伴支持者，希望給柯文哲最基本的公道。

台北市議員苗博雅昨在臉書發文指出，台北地檢署門口、台北地院周遭是法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行，現在是台北市長蔣萬安放水。

黃國昌受訪時質疑，苗博雅過去聲稱集會遊行法是惡法、主張要廢除集遊惡法，怎麼現在遇到向來討厭的人，就主張要拿來對付聲援柯文哲的人。民眾黨立委張啓楷則說，現在很多民眾跑到北檢門口，要求程序正義跟司法公平，不只是苗博雅不滿集會遊行法，就連民進黨也認為是惡法，難道現在要用惡法來辦人？

記者會後，民眾黨多位成員陸續抵達北檢，包括黃國昌、張啓楷、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡等人都到場；柯文哲的妹妹柯美蘭也現身。