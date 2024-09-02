黃國昌批「釣魚」搜索 羅織入罪

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見，民眾黨立委黃珊珊昨天在臉書發起連署，主張司法應該秉持公平、捍衛柯文哲力爭清白的權利。共同連署聲明指出，北檢對柯文哲住家、辦公室及民眾黨中央黨部進行全面搜索，已經超越必要範圍，而且事後發布不實新聞稿，嚴重損害法律尊嚴。

民眾黨緊急應變小組也表示，對於最新動態都有詳細掌握，持續緊盯檢調是否逾越正當法律程序。

民眾黨立法院黨團副總召吳春城表示，民眾黨發起「程序要正義、司法要公平、支持柯文哲」連署活動，在數小時內獲得超過一萬人連署，連署者年齡主要分布在廿歲至五十九歲之間，職業遍及各行各業，顯示廣泛的社會支持力量。

民眾黨昨天上午舉行「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會，應變小組共同召集人、立委黃國昌表示，檢方在聲押之前，就先透過媒體帶風向，「是否還記得偵查不公開？」民眾黨完全無法接受。

黃國昌也說，檢方以京華城案為由申請搜索票，結果卻到民眾黨中央黨部翻箱倒櫃、摸索式地進行釣魚搜索，根本就是拿Ａ案辦Ｂ、Ｃ案，想盡辦法羅織柯文哲入罪，對於如此踐踏法律程序的辦案過程，民眾黨完全沒有辦法接受。

另外，台北地檢署偵辦京華城案，有媒體報導指百萬帳戶資金不明，甚至報導柯文哲妻子陳佩琪指是「亡母手尾錢」。民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，陳佩琪的父親在二○一六年往生，當時有留下三百多萬元遺產，陳母仍然健在，現在被說成是「亡母跟不明財產」，完全就是血淋淋的政治迫害。

台北地檢署昨聲明表示，檢方辦案嚴守偵查不公開規定，網路媒體對貪汙案金流的報導，是媒體自行撰寫。

台北地檢署表示，今天新聞稿已嚴正說明「本案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守偵查不公開作業辦法相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事」。