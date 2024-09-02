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藍評估：白營流失支持度 轉向不表態

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷／台北報導
民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，重創民眾黨。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，重創民眾黨。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲京華城案遭北檢聲押禁見，重創民眾黨。國民黨看似觀望，實則也在評估柯文哲案情發展，黨內坦言，民進黨政府對付政敵不分政黨，下一步恐鎖定國民黨哪位政治人物攻擊，國民黨必須提前備戰。

國民黨人士表示，柯文哲身陷風暴，年輕選票受重傷，但這些支持者並非回歸國民黨，而是轉向不表態；近日民調也顯示，民眾黨流失的支持度，並未轉移到國民黨，反而賴清德政府因打貪名號藉此受益。藍營評估，下一步民進黨可能鎖定幾位藍營縣市首長及立委全面追殺，新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕皆被點名。

國民黨台中市立委指出，盧秀燕格局高，從政以來皆是以民為本，極為清廉，不可能會有貪汙行為，所以不大需要擔心柯文哲案件結束後，會遭民進黨對付；其次，國家領導人的眼界應該在外交、國防等重要大事，以總統高度來看，不應牽涉政黨鬥爭。

另有藍營立委認為，台中立委顏寬恒日前因涉詐助理費、竊佔國有地，一審被重判，相關案情皆有可能被民進黨將之與盧秀燕連結，國民黨中央確實不可不慎。但有台中立委表示，盧是有「潔癖」的人，潔身自愛，即便民進黨想對付盧，恐怕也找不到什麼大問題。

是否會擔心民進黨政府接下來可能利用司法對付國民黨人士？藍營人士認為，無論有無證據，民進黨政府只要動用檢調，搜索藍營人士，就會造成傷害，即便最後沒有證據，也能讓民眾對該名政治人物留下負面印象，國民黨應該謹慎備戰。

柯文哲涉案，是否衝擊「藍白合」？國民黨文傳會主委李彥秀指出，沒有「藍白」合作，只有「在野」合作，民進黨的策略非常清楚，「分化在野，個個擊破，逆賴者亡」，對於立院在野持續合作，國民黨抱持樂觀，也必須要繼續努力下去。

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