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羈押庭限閱卷 檢方盯人防柯文哲、彭振聲交談

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟周嘉茹／連線報導
台北地檢署偵辦京華城容積獎勵案，台北地院漏夜開庭偵訊柯文哲（左圖）、彭振聲（右圖）。圖／本報資料照片
台北地檢署偵辦京華城容積獎勵案，台北地院漏夜開庭偵訊柯文哲（左圖）、彭振聲（右圖）。圖／本報資料照片

台北地檢署偵辦京華城容積獎勵案，聲請羈押禁見台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲；檢方為防串證，聲請「限制閱卷」，即柯、彭的辯護人可動手筆記，但禁止拍照與影印卷證，柯、彭出庭時不能交談，全程由檢察事務官監控，也就是限制閱卷的方式，而非限制閱卷的內容。

過去，偵查中案件並未開放閱卷，但為維護偵查中被告在羈押庭中的防禦權，刑事訴訟法八年前修正開放辯護人閱卷。通常，被告完全認罪即無妨害後續偵查可能，檢察官會全面開放偵查中證據資料，但柯文哲、彭振聲均否認圖利及違背職務收賄罪，檢方因此採取「限制閱卷」以防串供。

羈押庭限制閱卷樣態分二種，第一種是檢察官把卷證整套提供給被告一方，並允許辯護人以筆記摘要方式將重點節出，但禁止抄錄、翻拍、影印，筆記可在法庭內攻防，羈押庭結束後必須交出；第二種是檢察官保留部分卷證，將特定卷證遮掩，且法官也不得閱覽，以免汙染法官判斷准押與否的心證，司法實務上常有辯護人為此與檢察官爭執。

柯文哲、彭振聲的限制閱卷方式屬於第一種。台北地院昨天上午利用召開限閱庭，讓在候審室的柯文哲、彭振聲進入法庭與辯護人討論限閱範圍，過程大約十分鐘，為防止柯、彭交談而有串證情形，檢方指派檢察事務官「全場盯人」，隨時注意柯、彭的一舉一動。

台北地院表示，檢方偵辦京華城案並非限制閱覽「內容」，而是限制閱覽「方式」，換句話說，辯護人看完卷證要依其記憶及所寫的筆記加以辯護，如有需要再由法官提示卷證。

司法實務上，檢方聲請限制閱卷不算罕見，主要是檢方為防止浮動中案件共犯可能的串證行為，保護偵查利益；近來，多有辯護人組團將詐欺集團案偵查中卷證攜出洩密，常導致偵查無以為繼。一般，限制閱卷訊息由院檢辯溝通，但因柯文哲案為重大矚目案，院、檢才適度對外說明。

鄭文燦案未限閱 桃檢：證據充分

桃園地檢署日前三度聲押海基會前董事長鄭文燦獲准，雖院檢攻防激烈，但桃園地檢署並未祭出限制閱卷的手段。

桃檢表示，閱卷以不限制為原則、限制為例外，檢方調查鄭文燦案至今多年，掌握跡證充足，考量不會影響後續偵查，因此並未在聲押時限制閱卷方式及範圍。

律師呂俊杰說，檢方聲押限制閱卷的原因可能是案件尚未鞏固，萬一被告及其辯護人閱卷後未羈押，會有洩密風險；案件未限制閱卷則代表檢方掌握證據多，限閱與否關鍵在於「證據強度」的差別，因此，檢方可能認為柯文哲案的證據有可能鬆動，才祭出限制閱卷手段。

京華城案 刑事訴訟 彭振聲 柯文哲 檢察官 海基會 聲押 鄭文燦

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