小笠原：2026民眾黨邊緣化

清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸接受日本朝日新聞訪問時指出，民眾黨支持度在黨主席柯文哲涉入司法案件後，支持度預估減半僅剩下百分之十的鐵粉，民進黨為奪回本屆總統大選流失的選票正加強批判柯。小笠原欣幸預測，兩年後的地方縣市長大選將重現藍綠兩黨對決，民眾黨可能會被邊緣化。

柯文哲陷司法爭議讓在野整合出現變數，小笠原欣幸認為，綠營正加強對付柯文哲，國民黨的動向還不明朗，但避免批評柯文哲，這可能是藍白在立院有合作，藍營也想要吸納柯文哲的選票。

小笠原欣幸認為，柯文哲的支持者以年輕人為主，但這次事件後，他的「清新」等主要賣點和特色將受損。現在就要談四年後的總統大選言之過早，柯文哲政治生命雖不會因此次事件終結，但要重回今年總統大選前的聲勢則很困難，由此可判定柯文哲打破兩黨制的挑戰已畫下句點。

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院昨天召開羈押庭，柯文哲若遭羈押是否可能被開除黨籍？民眾黨秘書長周榆修表示民眾黨中評會作為黨內獨立行使職權的機關，後續會依照紀律評議裁決準則辦理，現階段要做的是全力支持柯文哲，「我們正面臨國家機器，無所不用其極地破壞跟打壓。」

依民眾黨紀律評議裁決準則，並未有羈押即除名的相關規定。若依民眾黨黨章，黨主席請辭或因故無法執行職權時，代理黨主席將由中央委員互推產生。除黃國昌外，柯文哲嫡系的林富男也被視為可能人選。周榆修日前表示，近期內將邀請中央委員及中評委會商。黃國昌則表示，作為民眾黨的一分子，他會努力承擔起責任，繼續在三黨不過半的國會堅守崗位。

就算柯文哲不致被開除黨籍，但請假三個月期間應由何人代理黨主席？早在上周五柯文哲住家與辦公室等處遭搜索當天，民眾黨中央委員會即成立緊急應變小組，當時小組共同召集人黃國昌說，現階段不會有代理黨主席的問題，中央委員會也沒討論這議題，全體中央委員都相信柯文哲清白。