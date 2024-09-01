快訊

台北地院漏夜開庭 柯文哲11點問完 緊接著彭振聲上陣

「限貸令」銀行簽約卻不貸款？賴總統：金融機構過當了

500名小草為柯文哲集氣！北市警局長李西河到北檢坐鎮

「希望公平、人道對待柯」陳昭姿曝傳訊息給總統 府：不評論個案

中央社／ 台北1日電
民眾黨立委陳昭姿指，她傳訊息給總統賴清德，希望公平、人道對待民眾黨主席柯文哲。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統基於國安考量已停用私人手機，該案已進入司法程序，總統不會評論司法偵辦中個案，以尊重司法獨立性。(圖／總統府提供)
民眾黨立委陳昭姿指，她傳訊息給總統賴清德，希望公平、人道對待民眾黨主席柯文哲。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統基於國安考量已停用私人手機，該案已進入司法程序，總統不會評論司法偵辦中個案，以尊重司法獨立性。(圖／總統府提供)

民眾黨立委陳昭姿指，她傳訊息給總統賴清德，希望公平、人道對待民眾黨主席柯文哲總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統基於國安考量已停用私人手機，該案已進入司法程序，總統不會評論司法偵辦中個案，以尊重司法獨立性。

媒體報導指，民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內涉入京華城弊案，遭檢方聲請羈押，今晚召開羈押庭。民眾黨立委陳昭姿表示，她傳訊息給好朋友、總統賴清德，希望公平、人道對待柯文哲。

總統府發言人郭雅慧晚間回應表示，總統基於國安考量已停用私人手機；由於該案已進入司法程序，總統不會對司法偵辦中的個案作任何評論，以尊重司法獨立性。

郭雅慧強調，總統一貫的立場是，不分黨派，不問何人，只要違法，檢調都應查辦，盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，儘速釐清事實。

司法 柯文哲 民眾黨 總統府發言人 賴清德 陳昭姿

延伸閱讀

羈押庭開始柯文哲先上場…3檢5律對戰 深夜11點後可拒絕夜間訊問

柯文哲涉京華城案 小笠原欣幸：民眾黨支持率剩10%鐵粉

【重磅快評】柯文哲大戰王世堅 誰要吞曲棍球？

賴清德缺席民間國是會議、柯文哲涉京華城案 呂秀蓮這樣說

相關新聞

台北地院漏夜開庭 柯文哲11點問完 緊接著彭振聲上陣

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等弊案，台北地方法院今夜召開羈押庭，首先訊問柯文者，今深夜11時許，台北地檢署「天下第一組...

500名小草為柯文哲集氣！北市警局長李西河到北檢坐鎮

台北地方法院今天晚上8時，針對台灣民眾黨主席柯文哲召開羈押庭，場外民眾「小草」入夜後，在晚上9時突破500人，由於檢方聲...

柯文哲涉賄、圖利遭聲押 柯批車輪戰疲勞訊問

民眾黨主席柯文哲因政治獻金案、京華城容積率案，歷經與檢方一番鬥法，從配合到案到被當庭逮捕、聲請提審遭駁回，疑因家人帳戶被...

「希望公平、人道對待柯」陳昭姿曝傳訊息給總統 府：不評論個案

民眾黨立委陳昭姿指，她傳訊息給總統賴清德，希望公平、人道對待民眾黨主席柯文哲。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統基於國安考...

柯文哲羈押庭持續…和黃國昌齊赴北檢聲援 黃珊珊：真理是存在的

檢廉偵辦京華城案，柯文哲遭聲押禁見，台北地院今晚8時召開羈押庭，近300人場外聲援。民眾黨立委黃珊珊表示，柯文哲妻子陳佩...

柯文哲羈押庭召開後…北檢外小草人數曝光！士氣高、「放人」口號響

台北地方法院今天晚上8時針對台灣民眾黨主席柯文哲召開羈押庭，場外民眾入夜後越聚越多，已經滿出警方架設的鐵柵欄，由於現場剩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。