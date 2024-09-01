「希望公平、人道對待柯」陳昭姿曝傳訊息給總統 府：不評論個案
民眾黨立委陳昭姿指，她傳訊息給總統賴清德，希望公平、人道對待民眾黨主席柯文哲。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統基於國安考量已停用私人手機，該案已進入司法程序，總統不會評論司法偵辦中個案，以尊重司法獨立性。
媒體報導指，民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內涉入京華城弊案，遭檢方聲請羈押，今晚召開羈押庭。民眾黨立委陳昭姿表示，她傳訊息給好朋友、總統賴清德，希望公平、人道對待柯文哲。
總統府發言人郭雅慧晚間回應表示，總統基於國安考量已停用私人手機；由於該案已進入司法程序，總統不會對司法偵辦中的個案作任何評論，以尊重司法獨立性。
郭雅慧強調，總統一貫的立場是，不分黨派，不問何人，只要違法，檢調都應查辦，盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，儘速釐清事實。
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