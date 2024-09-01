柯文哲羈押庭持續…和黃國昌齊赴北檢聲援 黃珊珊：真理是存在的

檢廉偵辦京華城案，柯文哲遭聲押禁見，台北地院今晚8時召開羈押庭，近300人場外聲援。民眾黨立委黃珊珊表示，柯文哲妻子陳佩琪說每一分錢都是清清白白，她也相信柯文哲清白。

檢廉偵辦京華城案，聲押禁見前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲，北院今晚8時召開羈押庭。台北地檢署場外聚集近300名小草聲援，警方也出動330名警力維持現場秩序。

包括民眾黨立法院黨團總召黃國昌、黃珊珊和黨發言人吳怡萱晚間也現身力挺，眾人不斷高喊「程序要正義、司法要公平、相信清白、柯P加油」口號。

黃珊珊致詞表示，自己這幾天都負責照顧陳佩琪，並代為轉達陳佩琪說每一分錢都是乾乾淨淨、清清白白，請大家相信，並指民眾黨上週才召開政治獻金查帳紀錄記者會，檢廉隔天就發動搜索，認為是怕澄清後沒髒水可潑所致。

她說，這次競選過程中喪失內控等缺失，民眾黨承認錯誤也會盡力修補，重申所有競選經費都花在選務上，沒有一塊錢是被A走的，每筆錢都有紀錄和支出憑證，但因所託非人，而未好好整理，民眾黨有如此多支持者，沒必要自己砸自己腳，公開透明、清廉執政是民眾黨的價值。

現在很多人想將此價值打掉，黃珊珊指出，這件事不管是陰謀、現在還是陽謀，且會一直拖到2028年，不會停止。

黃珊珊說，最近許多媒體報導內容都未經證實，檢方也說沒記者查證過，但卻消息滿天飛，這個國家發生什麼事，重申相信柯文哲的清白。

她提到，自己和柯文哲在台北市政府共同努力過3年，希望台北更好、協助民眾解決問題，處理事情原則就是一定要依法、清廉行政，現在看到被潑髒水，其實北市府都有公開會議紀錄可查證，如今這些資料卻被扭曲且遭外界誤會，柯市府的8年榮光要被徹底毀滅，就是怕2028年會再起。

「有做壞事一定會被發現，沒做的就被從旁潑糞和製造新聞」，黃珊珊表示，若現在只有這些旁證，就可以未審先判，台灣的法院必須作出公正宣判，不能羅織入罪，希望看到有良心和道德的司法人員勿枉勿縱，從證據判斷事情，而非推論出虛構事實。

她說，今晚會在這裡持續等待，真理是存在的，天黑會再亮，大家不要灰心和放棄。