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京華城案8點召開羈押庭 毛嘉慶、練鴻慶同時間遞狀告北檢洩密

中央社／ 台北1日電
檢廉偵辦京華城案，民眾黨批檢方導引輿論未審先判。媒體人毛嘉慶和國民黨前文傳會副主委練鴻慶認為，司法已成政治打手，今晚到北檢遞狀告發非法搜索和洩密。圖／截自udn直播
檢廉偵辦京華城案，民眾黨批檢方導引輿論未審先判。媒體人毛嘉慶和國民黨前文傳會副主委練鴻慶認為，司法已成政治打手，今晚到北檢遞狀告發非法搜索和洩密。圖／截自udn直播

檢廉偵辦京華城案民眾黨批檢方導引輿論未審先判。媒體人毛嘉慶和國民黨前文傳會副主委練鴻慶認為，司法已成政治打手，今晚到北檢遞狀告發非法搜索和洩密。

檢廉偵辦京華城案，聲押禁見前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲，台北地院今晚8時召開羈押庭，訊問順序為柯文哲先、彭振聲後，訊後一併宣告結果。

民眾黨今天批評，理應偵查不公開，但檢方導引輿論未審先判，疑刻意散播不實訊息，洩密給特定媒體帶風向，並想盡各種辦法要羅織柯文哲入罪。

對此，毛嘉慶和練鴻慶今晚近8時現身台北地檢署，遞狀告發檢方違反偵查不公開。

毛嘉慶接受媒體訪問時表示，從昨天迄今，起初從司法搜索到進行逮捕柯文哲，中間還包含很多扭曲訊息，用各種擠牙膏方式洩漏給不同特定媒體，用所謂不同的獨家角度加工修理柯文哲，讓司法成為政治打手。

他說，希望媒體在記者節這天能本於超然的第四權，讓正義獲得彰顯。

練鴻慶也說，主要是希望北檢能維護人民對司法的公信力，北檢要查柯文哲沒關係，但應該自己先做好守法，現在偵查中資料洩漏給媒體是客觀事實，若北檢完全不對內調查、審視，這樣檢察體系很難得到社會信任，希望北檢針對違反偵查不公開情形，洩漏國防以外秘密罪予以告發。

京華城案 彭振聲 柯文哲 民眾黨

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