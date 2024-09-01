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柯文哲涉京華城案 小笠原欣幸：民眾黨支持率剩10%鐵粉

中央社／ 新竹市1日電
台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城容積案，遭台北地檢署聲押禁見，北檢外有不少小草到場聲援。聯合報記者翁至成／攝影
台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城容積案，遭台北地檢署聲押禁見，北檢外有不少小草到場聲援。聯合報記者翁至成／攝影

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城容積案，遭台北地檢署聲押禁見。日本學者小笠原欣幸表示，此事件重創柯文哲清新、清廉人設，民眾黨支持率應已剩約10%鐵粉。

台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月分他字案偵辦，將柯文哲等人列為被告，8月30日展開偵查行動，兵分7路搜索，並以被告身分約談柯文哲等人。

柯文哲於8月31日凌晨因拒絕夜間偵訊欲離開遭檢察官當庭逮捕，隨後向法院聲請提審遭駁回，並解返回北檢接受偵訊。檢察官認為柯文哲犯嫌重大、有滅證、勾串之虞，向法院聲押禁見柯文哲。

獲聘為國立清華大學榮譽講座教授的小笠原欣幸今天在網路社群Threads發文表示，他昨天接受朝日新聞採訪，向日本讀者解釋柯文哲和台灣民眾黨的情況，這是他第1次以清華大學教授的身分發表評論。

小笠原欣幸在串文中指出，柯文哲可謂是「台灣政壇異類」般的存在，如同日本前首相小泉純一郎般，是精於使用金句的高手，那樣的風格吸引了以「想要節省時間又想感受到些什麼」的年輕族群支持。

小笠原欣幸說，然而，此次事件重創了柯文哲「清新」與「清廉」的人設。

小笠原欣幸認為，柯文哲在總統大選期間一直標榜代表「弱勢群體」心聲，許多年輕學生、打工族捐出微薄積蓄給柯文哲，而那些錢卻被揭露以極為不透明的方式被搬動到許多地方，這對無產青年而言，形同背叛了原先的高度期待。

民眾黨在立法院握有8席，小笠原欣幸指出，由於這些是不分區席次，能持續4年，因此民眾黨並不會就此終結，但一度超過20%的民眾黨支持率，現在應該要認定已經減半，留下約10%鐵粉。

小笠原欣幸說，柯文哲的政治生命雖不會就此終結，但要重拾去年的聲勢恐怕極為困難，就此應該可以判定，柯文哲打破兩黨制的挑戰已經劃下句點。

隨著「創辦人」柯文哲被捕，小笠原欣幸認為，民眾黨內部對立相當激烈，運作將更加艱困。此外，柯文哲支持者逐漸因失望而離去，一些前幕僚也開始批判柯文哲，這也是未來民眾黨前景更加艱困的因素。

小笠原欣幸說，柯文哲在去年選戰中批評「兩大黨都腐敗」，還特別用「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」比喻，批評執政的民進黨腐敗，因此民進黨積怨已久，現在更加強了對柯文哲的批判力道。

小笠原欣幸指出，國民黨選擇靜觀其變，發出「不要落井下石」指示，或許是因為在立法院與民眾黨合作的緣故，「也有想爭取柯文哲選票的盤算吧」。

小笠原欣幸說，4年後的總統大選走向會如何，現在談還言之過早，但柯文哲的談判籌碼勢必有所削減。對國民黨而言，是該對柯文哲放低姿態以吸納民眾黨，還是讓勢力減弱的柯文哲和民眾黨存續，藉以牽制民進黨，究竟何者對國民黨有利，目前還無法判斷。

台灣民眾黨 國民黨 柯文哲 民進黨

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