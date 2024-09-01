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連兩天現身！「館長」北檢外聲援柯文哲 要求檢調拿出具體證據

中央社／ 台北1日電
館長陳之漢（圖）下午前往台北地檢署門口聲援柯文哲，並痛罵媒體都被政府控制。聯合報記者／曾原信 攝影
館長陳之漢（圖）下午前往台北地檢署門口聲援柯文哲，並痛罵媒體都被政府控制。聯合報記者／曾原信 攝影

檢廉偵辦京華城案，聲押禁見前台北市長柯文哲等人。網紅「館長」陳之漢今天表示，請檢調拿出具體證據，不要亂湊金流入人於罪，認為這就是針對柯文哲的劇本。

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地檢署昨天向台北地院聲請羈押禁見。許多支持民眾黨的小草們今天持續在北檢外聲援，「館長」除請員工協助送物資到場外，下午3時許也現身幫小草們加油打氣。

「館長」表示，民進黨多年前動員、衝撞，說是民主，但小草們到北檢外聲援力挺就被說是聚眾鬧事，要求檢調拿出具體證據，不要東拼西湊、亂湊金流要入人於罪。

他隨後接受媒體聯訪時說，現場主要都是自發者到場聲援，自己沒有動員、也不了解，認為下一步行動規劃或是要長期抗爭的話，應該問民眾黨團打算怎麼做。

針對偵查權問題，「館長」認為，圖利罪很牽強，否則到處都在炒房、給建商方便，若敢蓋章者就是犯罪，那每個縣市首長只要蓋了變更等，是不是都要出事。認為這就是針對柯文哲，這就是個劇本。

京華城案 柯文哲 館長

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