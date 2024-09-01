快訊

吃了誠實豆沙包？盧貝松現身威秀影城：其他片都普普

高雄國賓飯店改建容積率達1142％ 住戶籲公開評估報告

直播／晚間8點開京華城案羈押庭 柯文哲先問、彭振聲接棒

柯文哲被捕前私訊曝「1關鍵」 感嘆每個人都在推責任

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲被聲押禁見！創黨大老說柯P被補前曾經傳私訊給他，感嘆黨中央沒有大將，還說每個人都在推責任。創黨大老則直指問題所在。

有參與民眾黨創黨的大老覺得柯P變得真快，關鍵在於「權力使人腐化，要選總統，就不擇手段找錢」。

曾經擔任民眾黨中央委員的人士也指出，從政多年的黄珊珊其實「城府深沈，老謀深算」。柯P主要問題都出在第二任市長任期，對黄珊珊言聽計從，後來又收了一批她推薦的跟她同類的不分區「靠行」政客，相信她提供的「求真」假民調，造成藍白破局。做了一場總統白日夢，一次得罪了藍、綠，現在咬他的藍綠政客群起而攻之。自己種的因，就要自己承受今天的果。

民眾黨創黨大老說，柯P覺得當中央沒有大將，問題是誰造成？民眾黨太多「拍馬奉承，爭功諉過」的人，又是誰造成的？不就是柯P自己的用人問題嗎？

柯文哲被補之前傳給這位大老的簡訊指出：「這一陣子真的是手忙腳亂。」他覺得因為「整個中央黨部缺少可以指揮大局的軍師或者是大將。出事當然是李文李文宗造成的問題，但是這個人是我任命的，所以我當然要負最大責任。」

柯文哲更是感嘆民眾黨每個人都在推責任：「出事以後的處理，可以看出每個人都在推責任，其實每個人承擔25%責任，這件事情就扛過去了，所以記者會，包括後來去告會計師，都讓整個事情變成無法收拾。」

柯文哲已經預測檢調會出手，還會有事：「問題是司法和媒體現在是政治工具，競選總部和木可的帳簿都在調查局，後面還會有事的，我的意思是說最慘的還沒開始出現。」

聚傳媒

照片為當事人提供之訊息截圖。
照片為當事人提供之訊息截圖。

柯P 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

一口氣聲請55張搜索票、「兩層次」辦柯文哲 一收網當然聲押

民眾黨批對柯文哲「疲勞轟炸」、公開貪汙金流 台北地檢署說話了

前國台辦副主任談柯文哲案：台灣正式進入賴清德時代

柯文哲涉收賄遭聲押 醫挺柯質疑：賄賂高官有這麼容易

相關新聞

今晚8點開京華城弊案羈押庭 柯文哲先問、彭振聲接棒

民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲，因涉京華城弊案遭控貪汙收賄、圖利遭聲押禁見，中午彭振聲一度暈眩戒護送醫檢查，目前...

故意讓小草在北檢外違法集會？苗博雅酸黃國昌偽善：若被驅離便可操作悲情牌

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢方聲押，大批「小草」聚集在北檢外抗議不符程序，但議員苗博雅指出依照「集會遊行法」該地區屬於...

鍾小平爆料京華城公關費內幕 白怒「請拿證據」：吞曲棍球奉陪

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷京華城等案，檢方認為，柯涉犯貪汙治罪條例的違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證...

連兩天現身！「館長」北檢外聲援柯文哲 要求檢調拿出具體證據

檢廉偵辦京華城案，聲押禁見前台北市長柯文哲等人。網紅「館長」陳之漢今天表示，請檢調拿出具體證據，不要亂湊金流入人於罪，認...

柯文哲涉賄、圖利遭聲押 柯批車輪戰疲勞訊問

民眾黨主席柯文哲因政治獻金案、京華城容積率案，歷經與檢方一番鬥法，從配合到案到被當庭逮捕、聲請提審遭駁回，疑因家人帳戶被...

京華城案羈押庭晚間8點開庭 「小草」北檢外聲援柯文哲

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢方聲押，預計今晚八點台北地方法院開羈押庭。為聲援柯文哲數百名「小草」仍聚集在北檢外抗議，傍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。