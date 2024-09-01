柯文哲被捕前私訊曝「1關鍵」 感嘆每個人都在推責任

民眾黨主席柯文哲被聲押禁見！創黨大老說柯P被補前曾經傳私訊給他，感嘆黨中央沒有大將，還說每個人都在推責任。創黨大老則直指問題所在。

有參與民眾黨創黨的大老覺得柯P變得真快，關鍵在於「權力使人腐化，要選總統，就不擇手段找錢」。

曾經擔任民眾黨中央委員的人士也指出，從政多年的黄珊珊其實「城府深沈，老謀深算」。柯P主要問題都出在第二任市長任期，對黄珊珊言聽計從，後來又收了一批她推薦的跟她同類的不分區「靠行」政客，相信她提供的「求真」假民調，造成藍白破局。做了一場總統白日夢，一次得罪了藍、綠，現在咬他的藍綠政客群起而攻之。自己種的因，就要自己承受今天的果。

民眾黨創黨大老說，柯P覺得當中央沒有大將，問題是誰造成？民眾黨太多「拍馬奉承，爭功諉過」的人，又是誰造成的？不就是柯P自己的用人問題嗎？

柯文哲被補之前傳給這位大老的簡訊指出：「這一陣子真的是手忙腳亂。」他覺得因為「整個中央黨部缺少可以指揮大局的軍師或者是大將。出事當然是李文李文宗造成的問題，但是這個人是我任命的，所以我當然要負最大責任。」

柯文哲更是感嘆民眾黨每個人都在推責任：「出事以後的處理，可以看出每個人都在推責任，其實每個人承擔25%責任，這件事情就扛過去了，所以記者會，包括後來去告會計師，都讓整個事情變成無法收拾。」

柯文哲已經預測檢調會出手，還會有事：「問題是司法和媒體現在是政治工具，競選總部和木可的帳簿都在調查局，後面還會有事的，我的意思是說最慘的還沒開始出現。」

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