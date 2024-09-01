柯文哲昨遭檢方聲押 法界釋疑「羈押規定」：並非處罰被告或嫌疑人

前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地檢昨天向台北地院聲請羈押禁見；法律臉書粉專分析檢察官聲請羈押的理由是涉犯重罪、有串滅證之虞，因此，特別討論羈押規定。

由律師蕭奕弘撰寫法律資訊文章的臉書（Facebook）粉專「一起讀判決」，今天針對「檢察官訊問後認定台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例之公務員違背職務收賄罪、圖利罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有滅證、串證之虞，且所犯為最輕本刑5年以上徒刑罪，有相當理由認為有滅證、串證之虞，向法院聲請羈押禁見」，以此討論羈押規定。

「一起讀判決」指出，羈押有別於判決確定後入監服刑，是為了確保追訴、審判或執行程序順利進行，並非對被告或犯罪嫌疑人的處罰；偵查中，檢察官聲請羈押，此時被告或嫌疑人尚未判決有罪，羈押是為了確保後續訴訟程序可以順利進行。

羈押規定在刑事訴訟法中，羈押被告有4要件，必須「同時滿足、缺一不可」，包括犯罪嫌疑重大、法定羈押事由、有羈押必要、沒有不得羈押情形。

犯罪嫌疑重大部分，偵查中案件，法官只會「形式審查」檢察官所提供資料，這次檢察官認定柯文哲涉犯罪名為圖利罪及違背職務收賄罪，判斷被告是否「很有可能」構成犯罪，目的只在判斷有無保全必要，不在確認被告的罪與罰；因此，法官只要依照檢察官提出的證據及問被告後，達到「很可能如此」的心證即可。

法定羈押事由部分，現行訴訟法規定的羈押原因有4種，羈押時，法官要說出符合哪個事由，分別為逃亡或「有事實足認」為有逃亡之虞者；「有事實足認」為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。重罪是指最輕本刑5年以上重罪，「有相當理由」認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

預防性羈押部分，有事實足認有反覆實施同一特定犯罪之虞。這次檢察官認為的羈押事宜，包括串滅證之虞，以及重罪，因為柯文哲涉及的罪名包括5年以上圖利罪、10年以上的違背職務收賄罪，屬於最輕本刑5年以上重罪，符合重罪羈押事由，就串滅證可能性，會從「有事實足認」向下調整成「相當理由」。

羈押必要部分，羈押應符合比例原則。第101條一般性羈押的用語是「非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行」、第101-1條預防性羈押則是「有羈押之必要者」。即便犯罪嫌疑重大、有法定羈押事由，但無羈押必要者，法院得命具保、責付或限制住居，就看法官針對案情判斷。

沒有不得羈押情形部分，最後在3種情形下，如果被告或犯罪嫌疑人聲請具保以停止羈押，法官不得駁回，只能同意具保停止羈押，包括輕罪、懷孕5月或產後2月、生病須保外治療。