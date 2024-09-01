民眾黨批對柯文哲「疲勞轟炸」、公開貪汙金流 台北地檢署說話了

民眾黨今天舉行記者會質疑偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪違反偵查不公開等，另有聚集在法院守候「小草」批政治辦案，台北地檢署今天聲明表示，檢方辦案嚴守偵查不公開規定，網路媒體對貪汙案金流的報導，是媒體自行撰寫。

台北地檢署表示，昨天的新聞稿已嚴正說明「本案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守偵查不公開作業辦法相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事」。

台北地檢署說，民眾黨記者會中所提的昨天兩三則網路媒體關於本案金流的報導，是媒體自行撰寫，媒體報導前未曾向本署查證，本署未洩漏任何偵查內容，對於上述媒體報導，不予置評。

北檢表示，民眾黨記者會所指檢察官「辦A案，問B案、C案，羅織入罪」、「對柯姓被告疲勞轟炸審訊」，不僅顯有誤解，且有誤導之嫌。

北檢說，刑事案件偵查過程處於高度浮動狀態，檢察官應就蒐集證據資料全盤掌握後，決定偵查或訊問的順序，這一點，也於昨天提審庭中獲法院支持，檢察官偵查並無違背程序，法官也因此駁回提審聲請。

關於民眾黨稱所謂「疲勞訊問」一事，檢方也認為與事實不符。檢方說，柯文哲自廉政署移送至地檢署複訊後，檢察官有適時詢問柯是否需要休息、注意其身體狀況，表示如有需要可先休息後再接受訊問，但遭柯文哲拒絕。

檢方還說，檢察官率廉政官於上月30日搜索民眾黨中央黨部柯文哲的辦公室及其使用之櫥櫃，是依法院核發的搜索票執行，相關過程均合法，已於昨日說明，且自民眾黨昨日上午記者會公布的搜索畫面可知，絕無所謂「翻箱倒櫃」進行摸索、釣魚式搜索之情形。