勸小草回家 黃瓊慧：鄭文燦收押有人包圍桃檢嗎
台北前市長柯文哲因京華城案身陷官司，遭北檢聲押禁見，上百名支持者聚集在地檢署外聲援，結果警方認定是非法集會，舉牌要求解散；民進黨桃園市議員黃瓊慧對此表示，鄭文燦被收押時，有人去包圍桃園地檢署嗎？
黃瓊慧表示，真的很想勸小草（指支持者）尊重司法調查，不要被黃國昌、館長這些反智的人鼓動包圍地檢署，「阿北不回家你們就不回家嗎？」
黃瓊慧指出，鄭文燦當時被收押，有人去包圍桃園地檢署嗎？大家都尊重司法調查，毋枉毋縱，該怎麼辦就怎麼辦，當初柯文哲還繪聲繪影的講人家怎樣，說鄭「傳聞很多」結果今天輪到自己。
黃也說，我們是民主自由的「法治國家」，不是共產黨國家，不要把柯文哲家天下那套搬過來，真的毫無法治觀念，請小草和民眾黨尊重司法。
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