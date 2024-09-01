柯文哲選舉補助款購商辦 北檢密訊關係人朱亞虎

台北地檢署偵辦京華城案，昨晚聲押禁見被告柯文哲、彭振聲；檢方同時為釐清柯文哲購買商辦經過，訊問前北市兵役局長朱亞虎，訊後請回。

民眾黨主席柯文哲以選舉補助款新台幣4300萬元現金購置個人商辦，遭民進黨台北市議員許淑華質疑，商辦早有公司承租，公司原股東的友人是曾任北市兵役局長的朱亞虎，而朱亞虎曾任威京集團子公司鼎越開發董事長，朱與集團主席沈慶京一定有交集，這中間的交集太可疑。

台北地檢署為清查柯文哲與威京集團間有無不當資金往來，同時釐清柯文哲購買商辦經過，昨天晚間指揮廉政官帶朱亞虎到案說明，訊後諭令請回。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為求京華城容積案過關，涉嫌行賄國民黨台北市議員應曉薇超過新台幣4740萬元，另有資金去向不明。檢廉拘提應曉薇及約談沈慶京到案，法院8月29日裁定羈押禁見。

檢廉針對京華城案於8月30日再度發動偵查行動，兵分7路搜索，並以被告身分約談柯文哲、彭振聲，以證人身分約談陳佩琪及彭振聲妻子謝夏喬。

柯文哲8月31日凌晨拒絕夜間偵訊欲離開，遭檢察官當庭逮捕；柯文哲隨後聲請提審遭法院駁回，並解返回北檢偵訊。檢察官昨天複訊後，依違背職務收賄及圖利等罪聲押禁見柯文哲、前副市長彭振聲，北院定今天晚間8時開庭訊問。