柯文哲爆不明金流「700萬還是170萬？」 柯粉曝1邏輯：司法已死

民眾黨主席柯文哲涉貪汙之圖利、收賄罪嫌，檢方訊後聲押禁見，外傳柯夫婦有700萬金流交代不清、有170萬金流疑與京華城案有不明對價，眾多疑點成檢方聲押關鍵。柯粉網紅「葉式特工」坦言，第一時間看到柯文哲貪汙新聞，一度低落到不敢看新聞，若貪汙屬實便再也無法支持柯文哲，但若是如柯文哲老婆陳佩琪所言是「母親手尾錢」，那真的就是「司法已死」。

外界盛傳，專案小組發現柯文哲夫婦有700萬元金流不明，陳佩琪曾多次將錢藉ATM提款機存錢，陳應訊作證時稱款項是柯給的，不料柯應訊時卻稱不知道。

另也傳出檢方發現兩筆不明金流，陳佩琪指母親過世後留下200萬元存款，柯夫妻原用作生活費，生活費餘款加上柯文哲選舉補助餘款約100萬元，後來存入ATM作為小孩教育費；陳另將柯文哲稿費、演講費約70萬元存入ATM。

「葉式特工」在臉書粉專「葉式特工Yes Ranger」貼文表示，看到柯文哲貪汙新聞後，一度低落到不敢看社群，擔心自己是被柯騙了，不過事後想想，如果真的是贓款，陳佩琪還拿去ATM存款就有些不合理。

對於陳佩琪解釋是「母親過世後銀行的存款，領出後當生活費加上柯文哲給她的稿費、演講費存進去」，葉式特工表示，「如果170萬才是真的，希望大家看清楚，我們執政黨媒體已經無恥到拿陳佩琪母親的手尾錢，來抹黑自己的政敵！議員應曉薇拿4000萬了，市長才拿170萬？這邏輯就跟高虹安11萬、王郁文466元被法官判定有貪汙意圖一樣不合邏輯，司法已死」。

不少挺柯網友紛紛留言，「司法如果真的爛到把柯p搞進去，真的不是移民就是革命了，我已經看不到這一代還可以相信什麼了」、「昨天在光芹姐的節目聽你的回覆，你不孤單！我們一直都相信阿伯！」、「柯文哲八年來近千萬的特支費，都捐給市府員工當獎金，真要貪汙，特支費不用捐，拿去好好做人，給點甜頭，今天也不會冒出一堆柯黑」。

另也有柯黑網友表示，「好崩潰喔，胖周瑜被辦小草高潮的樣子歷歷在目，現在師父被聲押就司法已死」、「但圖利京華城容積不是事實嗎？」、「結果陳佩琪的媽媽根本就還活著，你們到底在供三小？」