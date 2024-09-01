快訊

高雄三井施工商場傳工安意外 吊塔掉落砸人1死1重傷

用鍋碗邊緣敲雞蛋？可能有2食安風險！專家教最安全打蛋法

柯文哲遭聲押禁見 昔力挺他的愛莉莎莎「貼全黑圖洩心情」

支持者聚集北檢挺柯文哲 警方第1次舉牌警告要求離開

中央社／ 台北1日電

檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲遭聲押禁見。聲援柯文哲的支持者在北檢外集結、喊口號，台北市中正一分局長張嘉煌在上午10時5分第一次舉牌警告已違反集遊法規定，要求迅速離開。

台北地檢署偵辦京華城案，認定柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見；台北地院今天上午召開閱卷庭，並讓律師閱卷、律見，最快下午召開羈押庭。

聲援柯文哲的支持者上午在北檢外集結，約10時4分起帶領支持者高喊 「程序要正義、司法要公平」、「相信清白、柯P加油」等口號。

台北市警察局中正一分局長張嘉煌則在上午10時5分第一次舉牌警告，表示已違反集會遊行法，要求迅速勸導民眾離開。

張嘉煌受訪時表示，因為地檢署是集會遊行禁制區，昨天晚上就兩度勸導該團體要迅速離開，但今天他們仍號召群眾過來，因此依照集會遊行法第26條規定，另因尊重人民集會權利還有相關法律均衡，所以採取必要措施，上午第一次舉牌警告，勸導他們離開集會現場。

張嘉煌說，將會依比例原則，視現場狀況實施後續作為，目前群眾還是保持平和，尊重他們的言論表達。昨天規劃100名警力，警察局後續還會增加相關警力，最高會達到約300名警力。

民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩約在上午10時30分到場，她表示，大家的聲音裡面都聽得到，請大家透過手機錄影、直播把聲音傳達出去，要一起努力、團結一致。

柯文哲 集會遊行

延伸閱讀

魚果市場減項發包惹議 簡舒培：柯文哲涉圖利威京50億

柯文哲妹柯美蘭臉書發聲 她痛心：台灣走向專制國家…

柯文哲涉五大弊案...北檢神秘端股6度重啟 重量級檢察官共辦

太巧了！ 她點出：柯文哲涉這四大案都跟這2財團有關

相關新聞

柯文哲已被偵訊53小時 200名小草聚集⋯北市警舉牌警告

台灣民眾黨主席柯文哲被台北地檢署、廉政署約談，有支持者（小草）不滿檢、廉「沒證據就抓人」、「柯文哲已遭司法偵訊53小時」...

小草北檢外集會恐違法 中正一分局上午舉牌警告要求離場

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲身陷多項爭議，更因京華城案昨遭廉檢約談後遭聲押禁見，預計今下午開羈押庭；北檢外頭有大批「小...

柯文哲涉五大弊案...北檢神秘端股6度重啟 重量級檢察官共辦

民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲，涉京華城容積率弊案，遭控貪汙圖利、收賄等罪聲押，台北地方法院今早開庭確認檢察官聲...

柯文哲今開羈押庭 立委收賄案3立委「他」押的

民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲，涉嫌貪汙圖利、收賄等罪嫌，台北地檢署昨訊後均聲押禁見，台北地方法院今將開羈押庭，...

柯文哲聲押關鍵曝 前幕僚：政治貞操毀於交代不清的真鈔

台北地檢署昨晚依違背職務收賄及圖利等罪，將民眾黨主席柯文哲聲押禁見。據了解（ https://udn.com/news/...

民眾黨發聲力挺柯文哲 矢板明夫批雙標政黨世界罕見

民眾黨主席柯文哲被台北地檢署聲押禁見，台北地方法院預計今天開庭。日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。