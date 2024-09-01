支持者聚集北檢挺柯文哲 警方第1次舉牌警告要求離開

檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲遭聲押禁見。聲援柯文哲的支持者在北檢外集結、喊口號，台北市中正一分局長張嘉煌在上午10時5分第一次舉牌警告已違反集遊法規定，要求迅速離開。

台北地檢署偵辦京華城案，認定柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見；台北地院今天上午召開閱卷庭，並讓律師閱卷、律見，最快下午召開羈押庭。

聲援柯文哲的支持者上午在北檢外集結，約10時4分起帶領支持者高喊 「程序要正義、司法要公平」、「相信清白、柯P加油」等口號。

台北市警察局中正一分局長張嘉煌則在上午10時5分第一次舉牌警告，表示已違反集會遊行法，要求迅速勸導民眾離開。

張嘉煌受訪時表示，因為地檢署是集會遊行禁制區，昨天晚上就兩度勸導該團體要迅速離開，但今天他們仍號召群眾過來，因此依照集會遊行法第26條規定，另因尊重人民集會權利還有相關法律均衡，所以採取必要措施，上午第一次舉牌警告，勸導他們離開集會現場。

張嘉煌說，將會依比例原則，視現場狀況實施後續作為，目前群眾還是保持平和，尊重他們的言論表達。昨天規劃100名警力，警察局後續還會增加相關警力，最高會達到約300名警力。

民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩約在上午10時30分到場，她表示，大家的聲音裡面都聽得到，請大家透過手機錄影、直播把聲音傳達出去，要一起努力、團結一致。