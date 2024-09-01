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柯文哲、彭振聲候審室待一晚 北院今將開羈押庭

中央社／ 台北1日電
民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見，北院表示，柯文哲已於昨天晚間送至候審室，預計今天開庭。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見，北院表示，柯文哲已於昨天晚間送至候審室，預計今天開庭。圖／聯合報系資料照

檢廉偵辦京華城案，依違背職務收賄及圖利等罪聲押禁見前北市柯文哲、前副市長彭振聲。北院表示，彭振聲及柯文哲已於昨天晚間送至候審室，預計今天開庭，但庭期時間未定。

台北地方法院表示，因檢察官聲請部分限制閱卷，已通知彭振聲、柯文哲的辯護人於今天上午8時30分開閱卷庭，由檢察官到庭釋明限制閱卷的理由、標準，並由承審法官確認可以提供辯護人閱卷的範圍。

閱卷庭結束後，再由柯文哲、彭振聲及其辯護人閱卷，以及接受律師接見以利討論訴訟策略，隨後再召開羈押庭；北院預計今天開庭，但確切庭期時間仍未定。

台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月分他字案偵辦，將柯文哲等人列為被告，並指揮廉政署蒐證，約談彭振聲、台北市政府官員、原都市計畫委員等人說明。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為求京華城容積案過關，涉嫌行賄國民黨台北市議員應曉薇超過新台幣4740萬元，另有資金去向不明。檢廉拘提應曉薇及約談沈慶京到案，並向法院聲請羈押禁見獲准。

檢廉查出，京華城於民國109年2月透過應曉薇找彭振聲，要求將陳情案送交都委會研議，遭彭振聲拒絕，後來因柯文哲交辦，彭振聲才組專案小組處理。檢廉質疑，京華城爭取容積多年未獲採納，有必要釐清柯市府政策轉變原因。

台北地檢署8月30日再度展開偵查行動，以被告身分約談柯文哲、彭振聲，以證人身分約談陳佩琪及彭振聲的妻子謝夏喬。陳佩琪、謝夏喬複訊後請回；彭振聲遭聲押禁見。

柯文哲8月31日凌晨因拒絕夜間偵訊欲離開遭檢察官當庭逮捕，隨後向法院聲請提審遭駁回，並解返回北檢接受偵訊。檢察官認為柯文哲犯嫌重大、有滅證、勾串之虞，向法院聲押禁見柯文哲。

北市 彭振聲 柯文哲

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