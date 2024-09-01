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北檢前 陳佩琪落淚 批未審先判

聯合報／ 記者林銘翰林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲遭檢方聲押禁見，柯妻陳佩琪（右）昨晚現身北檢，數度鞠躬落淚、感謝小草支持，強調相信丈夫的清白。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲遭檢方聲押禁見，柯妻陳佩琪（右）昨晚現身北檢，數度鞠躬落淚、感謝小草支持，強調相信丈夫的清白。記者蘇健忠／攝影

檢廉持續偵辦京華城案，不少支持者聚集台北地檢署，抗議檢方長時間偵訊民眾黨主席柯文哲，民眾黨也打出司法不公的悲情牌，多名黨公職人員現身力挺柯文哲，人數大約維持在二百至三百人之間。

柯文哲的妻子陳佩琪昨晚到台北地檢署門口，落淚質疑檢方未審先判，並強調會支持他先生，也對現場集結的小草表達感謝。

陳佩琪說，她的錢每一分每一筆，都是清清楚楚、乾乾淨淨、明明白白，現在很多不實報導，說他們有大量不明財產來源，都不是事實，請問有做到偵查不公開嗎？

民眾黨昨天上午舉行記者會，質疑檢廉違法搜索民眾黨中央黨部，下午陸續有多名黨公職輪流到北檢外向支持者致意。民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團總召黃國昌首先抵達現場，兩人向支持者鞠躬表達感謝。黃國昌表示，「民眾黨絕對不會被擊垮」，現在民眾黨內的每一個人，都在工作崗位上扮演好自己的角色。

民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如也到場關心支持者，並與黃國昌等人拍肩擁抱。蔡壁如表示，自己一直都相信柯文哲的清廉，「我認識他超過卅年，這一點永遠都不會變。」

蔡壁如哽咽地說，看到柯文哲長時間接受偵訊，真的很擔心身體吃不消，希望柯文哲把身體照顧好，有強壯健康的身體，才能面對往後可能長時間的司法偵查，「我不敢說是逼迫或訊問，照顧好身心狀況最重要。」

隨後民眾黨立院黨團主任陳智菡帶領支持者高喊「程序要正義，司法要公平」、「相信清白，柯Ｐ加油」等口號。

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