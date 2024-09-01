新聞幕後／柯文哲事先沙盤推演 若無法全身而退 將凸顯司法不公

民眾黨主席柯文哲遭檢廉搜索約談，柯文哲嚴詞表示「我非常坦蕩」，重轟執政當局有什麼證據，也質疑檢方當庭逮捕他的過程是否合法。據了解，面對司法大軍進逼，柯文哲事前沙盤推演，若無法全身而退，他將拒絕交保讓自己被羈押，凸顯檢調政治辦案、司法追殺，柯也相信小草會聲援他。

政治獻金爭議、京華城等數案齊發，重創柯文哲聲譽，柯文哲近日和友人談到京華城容積率的爭議，掛保證自己「絕無對價關係、沒有一毛錢入口袋」，而且京華城細部計畫案公告也經過公展，整個過程都是共識決，但就算他沒有圖利，他也預料到自己身分可能是檢方重辦對象。

友人問柯文哲，一旦遭司法約談，最壞的打算怎麼辦？也擔心對手政治追殺，會一路凌遲柯文哲到二○二六選舉，讓民眾黨無法再起。柯文哲脫口而出說，那就拒絕交保，羈押到檢方交出證據為止，小草會凝聚支持者的力量挺阿北。

綠營側翼一波波爆料、司法大軍步步進逼，柯文哲沙盤推演將重點訴求放在程序不正義，因此，柯文哲前天被搜索後走出家門就準備對媒體發言，但被檢察官打斷，柯嗆「除非你把我帶走」、堅持發表談話自清，他痛斥執政當局「有什麼證據可以這樣搜索？」強調他坦蕩蕩，知道自己沒問題。

柯文哲昨凌晨在北檢被當庭逮捕，小草聚集北檢外面，狂喊「相信清白，柯Ｐ加油」多個群組，共同號召到北檢「接柯Ｐ回家」。

一名民眾黨幹部表示，檢調政治性辦案意味濃厚，京華城案與黨中央一點關係都沒有，居然可以搜索中央黨部，讓民眾黨內上上下下相當氣憤，只能靜待司法偵查結果，若檢調拿不出柯文哲貪汙犯罪的事證，卻用如此政治性手段辦柯文哲，那支持者的情緒一定會激化，小草會展現力量，做柯文哲的後盾。