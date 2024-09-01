聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞幕後／柯文哲事先沙盤推演 若無法全身而退 將凸顯司法不公

聯合報／ 本報記者唐筱恬
民眾黨主席柯文哲身陷弊案。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲身陷弊案。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲遭檢廉搜索約談，柯文哲嚴詞表示「我非常坦蕩」，重轟執政當局有什麼證據，也質疑檢方當庭逮捕他的過程是否合法。據了解，面對司法大軍進逼，柯文哲事前沙盤推演，若無法全身而退，他將拒絕交保讓自己被羈押，凸顯檢調政治辦案、司法追殺，柯也相信小草會聲援他。

政治獻金爭議、京華城等數案齊發，重創柯文哲聲譽，柯文哲近日和友人談到京華城容積率的爭議，掛保證自己「絕無對價關係、沒有一毛錢入口袋」，而且京華城細部計畫案公告也經過公展，整個過程都是共識決，但就算他沒有圖利，他也預料到自己身分可能是檢方重辦對象。

友人問柯文哲，一旦遭司法約談，最壞的打算怎麼辦？也擔心對手政治追殺，會一路凌遲柯文哲到二○二六選舉，讓民眾黨無法再起。柯文哲脫口而出說，那就拒絕交保，羈押到檢方交出證據為止，小草會凝聚支持者的力量挺阿北。

綠營側翼一波波爆料、司法大軍步步進逼，柯文哲沙盤推演將重點訴求放在程序不正義，因此，柯文哲前天被搜索後走出家門就準備對媒體發言，但被檢察官打斷，柯嗆「除非你把我帶走」、堅持發表談話自清，他痛斥執政當局「有什麼證據可以這樣搜索？」強調他坦蕩蕩，知道自己沒問題。

柯文哲昨凌晨在北檢被當庭逮捕，小草聚集北檢外面，狂喊「相信清白，柯Ｐ加油」多個群組，共同號召到北檢「接柯Ｐ回家」。

一名民眾黨幹部表示，檢調政治性辦案意味濃厚，京華城案與黨中央一點關係都沒有，居然可以搜索中央黨部，讓民眾黨內上上下下相當氣憤，只能靜待司法偵查結果，若檢調拿不出柯文哲貪汙犯罪的事證，卻用如此政治性手段辦柯文哲，那支持者的情緒一定會激化，小草會展現力量，做柯文哲的後盾。

京華城 京華城案 司法 容積率 政治獻金 柯文哲 民眾黨 貪汙

延伸閱讀

深夜赴北檢聲援柯文哲 陳佩琪哽咽：很多報導未審先判

涉京華城弊案…柯文哲遭當庭逮捕、提審被駁 網路聲量逾37萬

京華城案柯文哲遭聲押禁見 民眾黨發聲明嗆：羅織罪名

柯文哲遭聲押禁見！北檢外小草「不減反增」 情緒高漲頻喊口號

相關新聞

柯文哲涉賄、圖利遭聲押 柯批車輪戰疲勞訊問

民眾黨主席柯文哲因政治獻金案、京華城容積率案，歷經與檢方一番鬥法，從配合到案到被當庭逮捕、聲請提審遭駁回，疑因家人帳戶被...

新聞幕後／柯文哲事先沙盤推演 若無法全身而退 將凸顯司法不公

民眾黨主席柯文哲遭檢廉搜索約談，柯文哲嚴詞表示「我非常坦蕩」，重轟執政當局有什麼證據，也質疑檢方當庭逮捕他的過程是否合法...

白質疑檢廉 搜索黨部非柯辦區域

檢廉偵辦京華城案，昨天凌晨因民眾黨主席柯文哲拒絕夜間訊問並想離開，當庭被逮捕，柯的律師旋即向法院提審，台北地院裁定，駁回...

觀察站／司法大軍壓境 柯文哲政治生命裝葉克膜

民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳與京華城案風暴，且暴風圈不斷擴大，台北地檢署、調查局與廉政署三大司法機關，這兩周來幾...

法界人士：疲勞偵訊 筆錄無證據能力

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，前天指揮廉政署搜索約談民眾黨主席柯文哲到案，柯文哲昨凌晨移送北檢複訊後，表示自己是主動到...

柯文哲遭聲押 白批檢方帶風向

檢方昨晚以台北市前市長柯文哲涉嫌違背職務收賄、圖利等罪，向法院聲押禁見。民眾黨昨晚發出聲明強力回擊，批評檢方於新聞稿中空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。