黃國昌指柯文哲遭調查是政治干預 綠委批正義會轉彎

檢廉持續偵辦京華城案，民眾黨立委黃國昌批評政治干預司法，民進黨立委王定宇對此表示，用民粹和政治手段干涉司法檢調，必定會更不堪；民進黨立委吳思瑤說，黃國昌的正義會轉彎，前台北市長柯文哲的SOP真的跟你我想的不一樣。

檢廉偵辦京華城案今天下午向法院聲押禁見柯文哲。北檢指出，柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串證之虞，依法聲請羈押禁見。

王定宇晚間在臉書發文表示，京華城貪污案重大突破，柯文哲遭聲押禁見，北檢新聞稿證實柯文哲、前台北副市長彭振聲均涉犯的不只是「貪污治罪條例」第6條的圖利罪（5年以上），竟然也都有犯下第4條的收賄罪（10年以上至無期徒刑）。

王定宇說，這顯示檢方應該已掌握柯文哲、彭振聲收受賄賂的對價金流或不當利益，等裁定書出來應該會說的更清楚，這將會帶來完全不同層次的衝擊。

王定宇表示，如果有收賄，對於尚存力挺柯文哲的小草，應該是很殘忍的事實，很傷這些死忠支持者的心，至於對黃國昌之類，還在用民粹和政治手段干涉司法檢調的，必定會更不堪。

吳思瑤今天也指出，民眾黨大動作帶風向煽動小草，硬要把貪污被告塑造成司法受害者，再一次見證卡提諾法學院的水平，以及黃國昌熱衷「政治干預司法」的慣行。

吳思瑤說，柯文哲不是因為拒絕夜間訊問遭逮捕，而是因為欲任意離去而遭逮捕，檢察官允許柯文哲主張要休息，但休息必須是在地檢署內，而不是要求離開回家；檢調辦柯文哲完全依據「刑事訴訟法」規範，程序規定制度都有，司法SOP沒有人可以例外，柯文哲不該有特權。

吳思瑤指出，黃國昌的正義會轉彎，恥度無下限，而柯文哲的SOP，真的跟你我想的不一樣。

民進黨立委賴瑞隆表示，柯文哲案延燒多日，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京被收押禁見與彭振聲遭聲押禁見，檢廉完全依法調查，如果民眾黨刻意營造司法迫害形象，任何干預司法獨立審判都不恰當，無助於案情的釐清，社會不能接受。